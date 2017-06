Høiland enig med Viking

Rogalandsavis

Høiland bekreftet selv overfor VG sent mandag at han nå er enig med de mørkeblå om en retur.

– Det føles veldig bra. Jeg har alltid visst at jeg ville tilbake en gang for å revansjere mitt forrige opphold i klubben. Denne gangen håper jeg å bidra mye mer enn sist, sier han til avisen.

Medisinsk test gjenstår

Det eneste som nå gjenstår er medisinsk test, før Høiland igjen kan spille for klubben han var i fra 2008-2011. Høiland har også spilt for Bryne, Sandnes Ul, Lillestrøm (lån) og Molde før han gikk til Strømsgodset.

Da RA snakket med trener Ian Burchnall tidligere mandag var han klar på at han regnet med en avklaring i løpet av uken. Nå blir det også slik.

Strømsgodset slipper spilleren gratis til Viking.

Gleder seg

– Jeg er i min beste alder. Jeg gleder meg til å spille på Viking stadion igjen, forteller Høiland til VG.

At klubben nå sikrer seg en spiller som er i nettopp den alderen er også viktig. Leder for sport og utvikling Bård Wiggen har flere ganger påpekt at klubben mangler spillere i denne aldersgruppen.

Kwesi Appiah spiller for øvrig sin siste kamp for Viking mot FKH søndag før han reiser til London for å slutte seg til AFC Wimbledon. Høiland må likevel vente før han kan gå inn som erstatter ettersom overgangsvinduet ikke er åpent. Dermed må de mørkeblå stole på spissene de alt har i troppen i noen kamper til.