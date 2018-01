Rogalandsavis

I desember 2015 ba Stortinget om at sannsynlige ofre for menneskehandel skal få̊ opphold i Norge. Nå melder Rosa, Krisesentersekretariatets nasjonale hjelpeprosjekt for ofre for menneskehandel, om en motsatt utvikling i de påfølgende årene 2016 og 2017, skriver Klassekampen.

– I 2015 og tidligere var det noen ofre som fikk opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn. Det var også̊ flere som var registrert som asylsøkere i Spania og Italia, som fikk realitetsbehandlet sine søknader her. Nå sendes alle tilbake etter Dublin-forordningen, sier prosjektleder Mildrid Mikkelsen.

Hun sier advokater som bistår ofre for menneskehandel i asylsaker, velger å søke på annet grunnlag enn menneskehandel, fordi de vurderer det dit hen at ofre ikke vil få̊ opphold med bakgrunn i sin menneskehandelshistorie.

Statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justisdepartementet mener regelverket ivaretar ofre for menneskehandel på en god måte og at det derfor ikke er behov for å gjøre endringer.

Flertallet i justiskomiteen er ikke enig og har kommet med merknader som Åmland lover skal følges opp. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil ta opp saken på nytt i Stortinget.

