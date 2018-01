Camilla Herrems retur merkes på alle plan for Sola, men også lagets nylige opptreden i NM-finalen i Spektrum gir grunn for optimisme. – Det er litt tidlig å se effekten av NM-finalen på sponsorsiden, men for spillerne er det en viktig utviklingsarena og et signal om at du kan vinne med Sola, sier Kåsen. Foto: Espen Iversen