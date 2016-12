Her smeller det nyttårsaften

Rogalandsavis

– Jeg har hørt at folk kommer utenbys fra og besøker venner i Stavanger for å få med seg fyrverkeriet. Det er et fint skue, sier Svein Bethuelsen i park og vei-avdelingen i Stavanger kommune til RA.

Han mener Stavanger har disket opp med kommunalt fyrverkeri i 10–12 år nå, og i år blir intet unntak.

– Tidenes nyttårsshow

Totalt brukes 500.000 kroner på kjøp av fyrverkeri. I tillegg kommer utgifter til vakthold, annonser og renhold, som gjør at totalsummen vil ende på om lag 650.000 kroner.

I tillegg har publikum på Hundvåg blitt lovet «tidenes nyttårsshow» ved inngangen til 2017.

Fjorårets oppskyting på Hundvåg ble nemlig betydelig amputert på grunn av en teknisk svikt i pyrosystemet til leverandøren. Feilen førte til at showet ble stykkevis avfyrt, samtidig som mesteparten av finalen aldri ble fyrt av.

«Manglende leveranse skal leveres til neste show», heter det i fjorårets evaluering av fellesfyrverkeriet.

– Hundvåg skal få litt ekstra i år. Utstyret virket ikke i fjor, men det skal være rettet nå, sier Bethuelsen.

Han mener ellers at ordningen med fellesfyrverkeri har vært en stor suksess. Målet er at færre private fyrer opp fyrverkeri selv.

– Litt av hensikten er å få vekk uvettig bruk av fyrverkeri, som kan forårsake både brann, personskader og materielle skader. Bare vi klarer å hindre en eneste øyeskade, vil jeg si det er verdt hele fellesoppskytingen, sier han.

Seks utskytningssteder

Også i år skal fellesfyrverkeri skytes opp fra seks ulike plasser i kommunen. Bethuelsen har selv en favoritt.

– Jeg er vokst opp rett ved siden av Varden, så det må bli der.

Ellers kan man overvære fellesoppskyting på Madlatua, Prixbanen på Hundvåg, Byhaugen, Vålandstårnet og Jåttåvågen.