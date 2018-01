Her markeres Trafikkofrenes dag

Rogalandsavis

Hvert år arrangeres Trafikkofrenes dag over hele landet til minne om fjorårets trafikkofre. I år som tidligere år vil det flere steder i Rogaland bli tent én fakkelboks for hver skadet trafikant i rogalandstrafikken i 2017, og satt opp ett kors for hver trafikant som omkom, skriver Stavanger bispedømme i Den norske kirke.

I 2017 ble 8 drept på veiene i Rogaland, omlag 427 ble skadet. Til sammen 106 omkom i trafikken i fjor, ifølge Trygg Trafikk.

Markeringen på torsdag starter klokken 15 og varer til klokken 17 i fire byer i Rogaland. I Stavanger vil lysmarkeringen skje på veien i Hillevåg, i Haugesund blir det markering i Karmsundgaten, i Egersund blir det lystenning i sentrum, og på Bryne i Arne Garborgsveg.

Klokken 18.15 arrangeres det fakkeltog fra brannstasjonen til Domkirken i Stavanger. På kvelden blir det også minnegudstjeneste i Stavanger Domkirke og Vår Frelsers kirke. Se hele programmet på nettsiden til Stavanger bispedømme.

Bak markeringen står Den norske kirke, Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU), Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, NAF, Brannvesenet og frivillige organisasjoner.