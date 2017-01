Her er Kolumbus-endringene

Rogalandsavis

Nytt år betyr nye endringer fra Kolumbus, og kommunikasjonssjef Elisabeth Tostensen trekker fram nattbusser hele uken som den største og beste endringen.

Døgnet rundt

– Det vi synes er mest spennende er de nye rutene som nå går døgnet rundt, sier Tostensen, og referer til rute 1 til Hundvåg, X60 via SUS og UiS til Forus og den nye rute 5 til Tasta og Randaberg om natten.

Disse rutene vil gå hver dag, hele døgnet, og Tostensen tror det vil gi større fleksibilitet til de reisende.

– Det er stort nedslagsfelt på rutene som går nattetid, og at enkelte ruter nå går hele døgnet er en veldig positiv endring. Dessuten vil det nå bli døgnåpent mellom Stavanger og Sandnes. Vi er blant de eneste i landet som har døgnåpne ruter, sier Tostensen.

I tillegg til nattbusser, vil også rute 1 til Hundvåg gå samme trasé som før omleggingen i sommer.

– Nå går Hundvåg-bussen begge veier igjen, men den går ikke lenger videre til Tasta. Vi forsøker å legge om rutetilbudet med tanke på framtiden og de nye traseene, og Hundvåg-bussen har nå Stavanger sentrum som endeholdeplass, og det er rute 5 som går videre til Tasta, sier hun.

Nye holdeplasser

I forbindelse med flere avganger og endring i rutetilbudet er også enkelte holdeplasser endret. Bussholdeplassene inne i byterminalen tas nå i bruk, og rute 1 til Hundvåg og X31 går nå fra spor 3 – samme holdeplass som Flybussen.

– Det er enormt mange busser som passerer Byterminalen hver dag, så det må litt omrokeringer til for at alt skal gå så smidig som mulig, sier Tostensen.

Dyrere enkeltbilletter

Enkeltbilletten har gått opp to kroner, mens månedskort for ungdom blir en femtilapp billigere. 30-dagers billett for voksne på buss og tog blir stående på 700 kroner.

– At vi nå kan tilby billigere ungdomsbillett er veldig gledelig. Økningen på enkeltbillett er vanlig prisjustering i forhold til resten av landet, men vi lar prisen på 30-dagers billetten bli stående, fordi vi ønsker å belønne dem som velger å reise ofte, sier Tostensen.