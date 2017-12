Her er Kolumbus´ 2018-takster

Rogalandsavis

De nye Kolumbus-takstene gjelder fra 1. januar 2018.

Det er fylkestinget som har bestemt takstendringene.

Billigere for noen

Flere kan kjøre ungdomsbillett. Den øvre aldersgrensen øker fra 20 til 22 år. Prisen på 299 kroner forblir uendret.

Prisen på enkeltbillett og 24-timersbillett forblir også uendret.

Sone- og ombordtillegget forblir også uendret.

Dyrere for resten

Syvdagersbilletten øker med ti kroner for voksne (280 kroner) og fem kroner for barn (140 kroner).

Månedskortet øker med 20 kroner, og 30-dagersbilletten vil da koste 720 kroner i måneden for voksne. For barn vil et månedskort i 2018 koste 360 kroner, det er 10 kroner dyrere enn i 2017.

365-dagersbilletten øker med 200 kroner for voksne, og vil da koste 7200 kroner. For barn er økningen 100 kroner, og kortet koster da 3600 kroner.

Kombibilletten øker med 50 kroner, og vil i 2018 koste 2100 kroner.

Dyrere HjemJobbHjem

Prisen på HjemJobbHjem-billetten går fra å koste 500 kroner til 515 kroner.

30-dagersbillett nærsone Haugesund utgår.

Prisene for hurtigbåtbilletter øker med tre prosent.