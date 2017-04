Her blir det ny ølpub

Rogalandsavis

I krysset Øvre Holmegate og Kirkegata ligger i dag selskapslokalene til Harry Pepper.

I løpet av sommeren blir stedet forvandlet til Gulating Pub Stavanger.

– Det blir stort sett de samme folkene som er med på dette som står bak Gulating Ølutsalg i Straen Senteret, sier Knut Lihaug som er en av investorene bak puben.

LES OGSÅ: Vil ha enklere regler for nettsalg av øl

Med seg på laget har de fått Ida Vika som skal være daglig leder og barsjef på stedet.

Ti års fartstid

Vika har ti års fartstid fra utelivsbransjen og har tidligere blant annet jobbet på Holmen Bar og Cardinal.

I tillegg er hun utdannet ølkelner.

Ifølge Lihaug er det fire Gulating puber på Østlandet, og denne blir den første på Vestlandet.

– Konseptet er enkelt og greit. Vi skal ha håndverksøl på 30 forskjellige tappelinjer fra små bryggerier. Det blir mye lokalt. Lervig, Berentsen, Salikatt og Jåttå Gårdsbryggeri, sier Vika.

– Og det blir ikke noe fra verken Hansa eller Ringnes, sier Lihaug.

LES OGSÅ: Inge Anda åpner nytt spisested

– Det blir også et lite utvalg av vin og brennevin som skal ha bra kvalitet, sier Vika og fortsetter:

– Men ikke noe mojioto.

– Og heller ikke margaritas?

– Nei. Men det blir noen klassikere. Blant annet gin tonic som skal lages av en norsk kvalitetsgin. Vi satser på kvalitet kontra kvantitet, sier Vika.

Gulating Pub Stavanger overtar lokalene i begynnelsen av juli og håper at de skal klare å åpne stedet til årets Gladmatfestival.

På Gulating Pub blir det ikke noe mat.

– Det er mulig at det blir noe snacks, men vi ofrer kjøkkenplassen for å lage flere sitteplasser, sier Vika.

LES OGSÅ: Ny restaurant: Mat og øl På Kornet

– Vi har Cardinal fra før av. Nylig har også På Kornet åpnet og så kommer dere. Er det marked for så mange ølsteder?

– Dette er helt forskjellige konsepter som ikke vil konkurrere med en annen, sier Vika.

Koselig og intimt

Hun lover et koselig, lite og intimt sted med mye øl. Lokalene er godkjent for 60 personer, men ifølge Vika vil de fungere best med 40 personer inne.

– Og det blir ikke noe høy musikk, sier Lihaug.

– Det skal være «a home away from home» for dem som liker godt øl, sier Vika.

Rekker ikke krankupp

Helgens krankupp i Øvre Holegate rekker de ikke å være med på, men neste år bør det gå bra.

– Vi håper at også vi kan være med på Street Tap Takeover som skal gå fra På Kornet til og med hele Fargegata, sier Lihaug.

LES OGSÅ: Åpnet mekka for ølhunder