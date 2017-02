Henrik Ingebrigtsen ut av tåkehavet

Rogalandsavis

Siden mai 2015 har nemlig Henrik Ingebrigtsen stort sett kjempet seg gjennom hver treningsøkt og hver konkurranse med store smerter.

– Hver joggetur og hver treningsøkt var en stor fysisk og psykisk belastning. Jeg måtte manne meg opp til å tåle store smerter på alle treningsøktene. Jeg prøvde å berge så godt som mulig, men det gikk ikke alltid like bra, sier Ingebrigtsen.

Fra 25 pluss til 7 minus

For hans egen del ble det ikke bedre av at brødrene har tatt store steg i samme periode.

– Både Filip og Jakob sprang kanonbra, mens Gjert hele tiden lurte på hvorfor jeg ikke kunne gjøre mer som Filip. Uten støtteapparatet rundt meg kunne jeg ikke levert den sesongen jeg gjorde, men det var tøft å hele tiden bli sammenlignet med dem, sier storebror.

Nå har han akkurat kommet hjem fra et treningsopphold i Sør-Afrika, og har gått fra sol og varme til minusgrader.

– Det er typisk at når vi kommer hjem, har det ikke vært så kaldt her på aldri så lenge. Kroppen er inne i en akklimatiseringsfase fra 25 grader og 2000 meters høyde, og derfor er det veldig viktig å ta hensyn til kroppen, forteller Ingebrigtsen.

VM i London høydepunktet

På grunn av faren for en irritasjon i luftveiene, tørrhoste og slim i lungene, blir det innendørs trening i kulden.

– Jeg er veldig godt fornøyd med utviklingen. Hamstringen kjennes bra ut, men tåen er fortsatt litt stiv. Løper jeg intervaller, kan den bli litt sår, men jeg springer uten symptomer for første gang på halvannet år, sier han.

I årets sesong er det bare ett mesterskap, og det er VM i London i starten av august.

– For min del er det viktigste å springe fort igjen og komme meg ned på 3.31 og raskere. I en sesong som i år er det mer eller mindre bare gode tider vi går for, da vi kan ta litt pause fra mesterskapene når det bare er ett. Derfor kan du legge opp planen for å løpe fort i enkelte løp, sier Ingebrigtsen.

Sesongstart i Eugene 27. mai

Han er i tenkeboksen når det gjelder innendørs-EM i starten av mars, men foreløpig er det Diamond League i Eugene 27. mai som blir sesongdebuten.

– Vi endrer litt på opplegget i år, da jeg kommer til å dra litt senere på treningsoppholdet i Flagstaff. Det gjør at jeg ikke kommer til å løpe i Palo Alto i år, men i stedet dra rett til Portland for å løpe i Eugene, opplyser han.

Selv om han har små muligheter på medaljer, er det ikke bare det som er motivasjonen.

– 1500 meter er en veldig målbar idrett, og du er linket til alle som har løpt 1500 meter før deg. Det å konkurrere mot de gamle heltene er veldig motiverende. Hvem som var best av Bjørn Dæhlie og Petter Northug er vanskelig å sammenligne, men hvem som er best av Henrik Ingebrigtsen og Sebastian Coe kan du faktisk finne ut av. Foreløpig er det Coe, men bare foreløpig, sier Ingebrigtsen.

