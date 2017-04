Haugen ikke redd for Viking-nedrykk

Rogalandsavis

Viking er tabelljumbo i Eliteserien etter tre tap av tre mulige. Aldri før har laget hatt en så svak start på øverste nivå. Vålerenga (0–1), Tromsø (1–2) og Sarpsborg (0–3) ble alle for sterke for de mørkeblå. Tøffe kamper mot Rosenborg (h), Odd (h) og Brann (b) venter nå Ian Burchnalls mannskap, men Kristoffer Haugen er sterk i troen på at Viking kan komme seg ut av sumpen.

Han har troen før mandagens kamp mot formsterke RBK.

– Jeg tror en slik kamp kan passe oss fint. Alle forventer tap, noe som gjør at vi ikke har press på oss i det hele tatt. Kanskje tar Rosenborg også litt lett på oss. Jeg har en god følelse, sier Haugen til NTB, før han legger fram følgende vinneroppskrift:

– Vi må ha en god balanse for å slå RBK. Det nytter ikke å sende alle mann i angrep. Vi er nødt til å nekte dem rom og kontringsmuligheter. Der er de svært farlige, sier backen.

God stemning

23-åringen er klar på at stemningen i spillergruppen ikke er dårlig, tross en blytung Viking-start på 2017-sesongen.

– Stemningen er egentlig ganske bra. Vi har evaluert de tre åpningskampene, og vi mener at vi hadde fortjent poeng mot både VIF og TIL. Mot Sarpsborg var det for dårlig. Men det handler litt om marginer også, mener Haugen.

– Er det lettere sagt enn gjort å snu en slik tapsrekke?

– Det er kun spilt en drøy uke av sesongen, vi har 27 kamper igjen å gjøre det på. Det er ingen grunn til å grave seg ned. Først og fremst må vi unngå å komme tidlig under, slik vi gjorde mot Tromsø og Sarpsborg. Da blir det tungt. Vi skal unngå billige baklengsmål, svarer Haugen.

– Hvordan blir stemningen rundt laget hvis det ikke blir en god poengfangst i de kommende kampene?

– Da er det klart at folk kan begynne å se litt mørkt på det, men samtidig tror jeg ikke mange forventer en voldsom poengfangst i de tre kampene som kommer. Men vi konsentrerer oss om å prestere best mulig. Presterer vi opp mot vårt beste, så kan det bli bra, sier Haugen.

Tenker ikke nedrykk

Jærbuen, som nylig var ønsket av Ronny Deilas Vålerenga, tenker ikke «worst case scenario».

– Er Viking for gode til å rykke ned?

– Nei. Vi har jo sett lag som Brann rykke ned tidligere, de trodde kanskje at de var for gode. Hvis man ikke yter maks, så er ingen for gode til å gå ned. I så måte er det viktig at vi begynner å plukke poeng, så vi ikke blir der nede, sier han.

– Samtidig går jeg ikke rundt og bekymrer meg for nedrykk. Jeg er sikker på at poengene vil komme, legger Haugen til.

Selv har han en kontrakt som løper ut neste år, men backen har gjentatte ganger blitt koblet vekk fra Stavanger.

– Jeg konsentrerer meg om å gjøre en god første halvdel av sesongen. Viking har vel indikert at man ønsker å få inn midler fra spillersalg i sommer, så vi får se hva som skjer da. Kan klubben få penger for meg, så er jo en overgang noe begge parter vil tjene på.

– Men da tenker du kun på spill i utlandet?

– Jeg ser ikke poenget med å vurdere andre norske klubber slik situasjonen er nå.

