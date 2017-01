Harry Pepper flytter til nye lokaler

Rogalandsavis

– Siden 2009 har besøkstallet økt med 10–20 prosent hvert år, hvilket førte til at eierne i 2013 kjøpte lokalene i Kirkegata 44 for å utvide gjestearealet og sørge for større produksjons og personalfasiliteter, skriver daglig leder Knut Bergesen i en pressemelding.

Bergesen mener det ikke ville vært lønnsomt eller forsvarlig å fortsette driften slik den er nå på lang sikt.

Årsaken er, ifølge Bergesen, et høyre kostnadsnivå knyttet til driften, kombinert med de forventningene huseieren har til avkastning på lokalene i Øvre Holmegate 15.

– Løsningen om vi skulle fortsatt der vi er nå, måtte vært å øke profittmarginene på driften ved å sette opp prisen på alle varer og tjeneste vi leverer. Da vil vi ikke lenger kunne favne det store spekteret av kunder vi nå har, for vi lever av at alle våre kunder er fornøyde, sier Bergesen.

Han forteller at de ansatte ikke har tatt lett på beslutningen om å flytte restauranten, men at han er overbevist om at løsningen man nå har landet på er den beste.

Restauranten flytter inn i nye lokaler i Skagenkaien 33 en gang etter sommeren. Åpningsdato er foreløpig ikke bestemt.