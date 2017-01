Har ingen plan B – åpner for lånesignering

Rogalandsavis

Fredag skrev RA at Viking ikke hadde midler til å tilby Eggert Jònsson kontrakt uten at noen forlot klubben, og mandag kom nyheten om at Jònsson signerer for Sønderjyske. Viking-trener Ian Burchnall har tidligere vært klar på at han ikke ønsker å låne spillere, og sier at han ikke har noen plan B.

– Vi har ikke midler til å hente noen, så jeg har ingen backupløsning. Jeg er ikke spesielt glad i å låne spillere, men hvis vi får tak i en lånespiller som ikke koster oss noe, kan det bli aktuelt. Men det er vanskelig å overbevise klubber i England om å låne ut spillere til Tippeligaen, så det er en «longshot», forteller Burchnall til RA.

Bekymret for dekningen

Han legger ikke skjul på at midtstoppersituasjonen gir Viking utfordringer, og er bekymret for at skader og/eller suspensjoner skal ramme laget.

– Jeg visste at det kom til å by på utfordringer å hente spillere når budsjettet er som det er, men jeg hadde håpet å hente 1-2 spillere. Jeg er ikke bekymret for nivået på dem som er her, men hvis Karol (Mets) blir suspendert eller skadet har vi veldig liten rutine på midtstopperplass, sier Burchnall.

Løsningen Viking kommer til å gå for ved siden av Karol Mets og Rasmus Martinsen, blir at Michael Haukås blir flyttet ned som stopper og at Kristian Novak blir tatt opp i A-stallen.

– Jeg har snakket med Michael, og han har gått med på å spille midtstopper for å hjelpe laget. Det er ikke ideelt, men vi skal trene han litt mer spesifikt i midtstopperrollen og la han spille en del oppkjøringskamper der. I tillegg henter vi opp Kristian Novak for å trene med A-laget, men det er mye å forlange at han skal gå fra Ålgård og rett inn på laget i Eliteserien, forteller Burchnall som også nevner at Kristoffer Haugen kan brukes til venstre i en stopperduo.

Hyller anvendeligheten til spillerne

Han hyller anvendeligheten til flere av spillerne hans, som går med på å bli brukt i flere forskjellige roller.

– For oss som klubb er vi helt avhengige av spillere som Michael, Claes og Andre Danielsen som er villige til å spille flere forskjellige roller. Claes spilte omtrent samtlige roller på banen i fjor uten å klage, og det er helt fantastisk for oss. At spillerne er villige til å spille ute av posisjon for lagets beste setter jeg stor pris på, sier Burchnall.

Det internasjonale overgangsvinduet stenger midnatt natt til onsdag, og hvis Viking skal få kjøpt noen spillere før det norske overgangsvinduet stenger 31. mars må noen ut. Helst i løpet av tirsdagen.

– Jeg har ingen tro på at hverken Abdisalam Ibrahim, Kristoffer Haugen eller noen andre blir solgt i løpet av morgendagen og dermed er nok troppen satt frem til sommeren. Vi har en liten spillergruppe, men skal få gode ting ut av dem. Så lenge vi ikke får mange skader og suspensjoner samtidig, og spesielt da vi har tett program i april-mai skal det gå fint. Så vi må bare ta veldig godt vare på dem som er her, sier Burchnall.

Stille på overgangsfronten

«Abdi» selv har heller ingen tro på at han finner seg en ny klubb i løpet av tirsdagen, så han er glad for å bli værende i Viking.

– Det er ingenting som foregår med meg nå, og jeg er ikke i samtaler med noen. Så jeg ser for meg å gi 100 prosent for en klubb jeg trives i og bli værende her ihvertfall til neste overgangsvindu, forteller Ibrahim

Daglig leder Eirik W. Henningsen, bekrefter at klubben ikke har fått noen henvendelser om spillerne i troppen.

– Foreløpig har det vært helt stille, så det er ingenting som skjer akkurat nå, sier Henningsen til RA.

