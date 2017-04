Hadde akkurat nok snø på Stavtjørn

Rogalandsavis

Langfredag meldte Stavtjørn Alpinsenter på nettsiden sin at dette kom til å bli sesongens siste åpningsdag.

Alpinsenteret fristet både med kveldskjøring (i dagslys) og afterski og dermed var det bare å komme seg av gårde i finværet.

Elin Tjetland Bjordal driver alpinsenteret sammen med mannen Steinar Tore Bjordal og hun sier til RA at det har vært en varierende sesong med mye dårlig vær.

– Men vi er takknemlige for at vi i det hele tatt har klart å holde åpent. Vi har holdt åpent hver helg siden begynnelsen av februar, sier hun til RA.

Ifølge Bjordal var fjoråret langt bedre.

– Da hadde vi mange dager med over 1000 personer i bakken. Slik har det dessverre ikke vært i år, sier hun.

Glissent

Da RA tok turen til alpinsenteret var det rimelig glissent med snø i bakken.

– At vi gir oss for sesongen nå handler ikke bare om snøen. De siste dagene har det vært minimalt med folk i bakken og vi har drevet med tap. Det er ikke grunnlag for å holde åpent lenger – og det er mange som skal holdes i arbeid, sier Bjordal og fortsetter.

– Det virker som om folk er ferdige med vinteren for denne gang.

Men det var ikke Even Rønning (4) og faren Sander Rønning som benyttet seg av kveldskjøringen langfredag ettermiddag.

Even suste av gårde nedover bakken med faren på slep da RA traff dem på det flate partiet nedenfor henget.

– Vi har campingvogn her og bor i Bjerkreim. Dermed er det veldig greit å komme seg hit. Det er bare en halvtime opp. Dette året har vi nok vært her i hvert fall annenhver helg, sier Rønning.

Imponert

– Hva syns du om at det nå er slutt for i år?

– Jeg er imponert over at de har klart å holde åpent så lenge som de har gjort. Det er et imponerende dugnadsarbeid som er foretatt, sier Rønning.

Nede utenfor alpinsenteret har folk samlet seg rundt bålpannen til afterski.

Der sitter blant annet Trond Gudmestad, Dag Ove Riska og bror Alf Inge Riska som alle har hytte på Stavtjørn.

– Det er bare på langfredag det er afterski her, så da er det bare å benytte seg av det, sier de.

Og de er også meget godt fornøyd med stedet.

– Stavtjørn er en veldig fin plass og har et prisnivå som gjør at også vanlige folk kan kjøpe seg hytte her, blir det sagt.

– Dessuten er folk veldig trivelige her oppe, sier Dag Ove Riska.

– Så dere ville ikke heller vært i Sirdal?

– Overhodet ikke. Da skal vi heller klare oss uten snø, sier Gudmestad.

Helseminister Bent Høie har også hytte på Stavtjørn og hadde tatt en tur bort til alpinsenteret langfredag.

Han røper til RA at dagens tur i fjellet har foregått til fots, men at en fint kunne ha gått på langrennsski i høyden.

– Vi er her ikke bare i påsken, men bruker hytten hele året. Det er et utrolig bra miljø her oppe, sier Høie.