Rogalandsavis

Av Annamaria Gutierrez, bystyremedlem for Venstre, leder av kommunalstyret for kultur og idrett

Hvert år på første nyttårsdag holder Stavangers ordfører en egen mottakelse på det herskapelige Ledaal for å hedre byens idrettsprofiler og talenter. Stavanger kommune tildeler priser til våre lokale idrettsstjerner som har utmerket seg i ulike internasjonale mesterskap, i tillegg utdeles årets Ildsjelpris.

Personlig synes jeg det er stas å være en del av denne mottakelsen og treffe utøverne som representerer et mangfold av idretter i vår by. I år var det intet unntak, og nesten alle hadde møtt opp i finstasen sin på Ledaal: Fra sykkeltalentet Susanne Andersen, som er nominert til «årets gjennombrudd» under Idrettsgallaen, Oilers, rugbygutta og samtlige av de tøffe jentene fra Stavanger Hockey.

Hvert år imponerer bredden og mangfoldet vi har i Stavanger-idretten. I vår by finner de idrettsinteresserte alt fra skate, til ultramosjonister, rideklubb og badminton, i tillegg til de store idrettene som svømming, fotball og håndball. Denne bredden forplikter og de siste ti årene har Stavanger jobbet for å gi byen en løft når det gjelder idrettsanlegg. Vi er ikke ferdige, men vi kan se konturene allerede og det langsiktige arbeidet vises tydelig igjen. Norges idrettsforbund mener at regionen vår er godt rustet til å ta imot deltakere og publikum til Norges aller første NM-uka i august 2018.

NM-uka er basert på et svensk konsept der det nasjonale kringkastingsselskapet, sammen med idrettsforbundet, arrangerer en uke med nasjonale mesterskap i én region – samtidig. I norsk målestokk er dette et nytt arrangementskonsept. I Sverige har SM-veckan vært arrangert siden 2009, da det ble konkurrert i 11 idrettsgrener. I 2017 konkurreres det i 50 idrettsgrener. Arrangementet har økt publikumsinteressen for svenske mesterskap, i særlig grad gjelder det for mindre idretter.

Det er akkurat det vi håper vil skje med NM-uka også, som vil bli arrangert i løpet av uke 33 i Stavanger og nabobyene i regionen vår. Vi skal vise fram mangfoldet av norsk idrett, noe som til tider forsvinner i en noe ensidig mediedekning av norsk (topp)idrett. Jeg som har sett engasjementet under NM i Teakwondo i 2015 med 600 utøvere fra hele Norge, eller Norgesfinalen i Rytmisk Sportsgymnastikk er overbevist om at et samlet arrangement vil vekke interesse og styrke breddeidretten også. Jeg og Venstre er ikke alene om å tro på dette. Et samlet Kommunalstyre for kultur og idrett i Stavanger heier også fram denne satsingen.

NM-uka passer ypperlig i flertallspartienes satsing på arrangementsturisme i regionen vår, og på sikt mener Venstre at denne satsingen vil styrke klubbene. Det blir også et flott samarbeidsprosjekt sammen med våre nabokommuner Sola, Randaberg og Sandnes. Vi håper at mange av de lokale klubbene viser sin interesse og vil være med. Alle er velkomne. Turn og bueskyting. Vi skal vise fram mangfoldet!

Og det stopper ikke der! Vi starter 100-årsjubileet til Rogaland idrettskrets med å arrangere selveste Idrettsgallaen den 5. januar 2019 i Stavanger. Idrettsgallaen er hele nasjonens idretts-festaften og hvert år samles Idretts-Norge under Idrettsgallaen for å anerkjenne utøvere, lag, trenere og én ildsjel, som året før gjorde en ekstraordinær innsats. Etter 16 år på Hamar flytter Idrettsgallaen på seg, og Stavanger får anledningen til å være vertsby for prisutdelingen og et forrykende kulturshow som blir sendt direkte i beste sendetid på NRK.

Vi har mye å glede oss til! Ha et godt idrettsår!