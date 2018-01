Rogalandsavis

– Det er viktig at varslerne får et ansikt, sier Oma til NRK. Hun er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og leder bydelsutvalget i Gamle Oslo.

Hendelsen hun har varslet om, fant sted da hun som 23-årig praktikant ved den norske ambassaden i India i 2010 møtte Giske, som den gang var 43 år og næringsminister.

– Vi hilser og kommer i snakk tidlig på kvelden, og jeg forteller hvem jeg er og blant annet at jeg har ansvaret for etterfesten den kvelden, sier Oma til NRK.

– Sjokkerende og ubehagelig

Etter hvert drar selskapet videre til en nattklubb i New Delhi, og det er der opplevelsen Oma beskriver som sjokkerende og ubehagelig skal ha skjedd.

– Da vi skal forlate stedet presser han meg opp mot veggen. Og stikker tungen sin ned i halsen min, mot min vilje. Jeg var helt uforberedt. Etterpå spør han om jeg skal være med han til hotellet, noe jeg sier nei til.

NRK har siden torsdag gitt Trond Giske mulighet til å svare på Omas påstander, men den fritatte Ap-nestlederens rådgiver Bård Flaarønning viser fredag til at Giske er sykmeldt og derfor ikke har anledning til å kommentere saken. Overfor NTB gir Flaarønning samme svar.

– Ivaretatt

22. desember gikk Oma ut på Facebook og krevde Giskes avgang.

– Dette handler om det som burde vært sagt for lenge siden: Ap kan ikke ha en nestleder eller framtidig partileder som tenker med feil hode, skrev Oma, som samtidig rettet kritikk mot flere i partiet, seg selv inkludert, for stilltiende å ha gitt aksept til «elefanten i rommet», som hun kalte det.

I romjulen varslet hun formelt Arbeiderpartiet om egen historie.

– Jeg opplever å bli tatt på største alvor av Jonas Gahr Støre. Jeg har full tillit til Jonas' håndtering av saken, og føler meg både godt ivaretatt og trodd på, sier hun.

Ber flere si ifra

Nå håper Oma at flere vil varsle om trakassering eller uakseptabel oppførsel både i partiet og ellers i samfunnet.

– Jeg har full respekt for at varslere ikke ønsker å stå fram. Alle bør få eie sin egen historie. For min del føles det nå riktig å stå fram. Det er ikke jeg som har gjort noe feil, sier hun.

På spørsmål fra NRK om hun har et politisk motiv for å stå fram, svarer hun bekreftende.

– Ja, det har jeg. Jeg ønsker et Ap ledet av folk vi kan ha tillit til, et parti som kommer styrket ut og som praktiserer sine verdier, og som er tydelig på likestilling og hvordan vi forvalter våre roller. Når vi først rydder i partiet nå, må vi rydde skikkelig, sier hun.

