Gikk på historiens verste hjemmetap

Før kampen:

De mørkeblå ligger før kampen sju poeng unna kvalifiseringsplassen på tabellen, men slo Kristiansund i forrige serierunde.

I møtet med dagens motstander Vålerenga jubilerer også André Danielsen. Vikings kaptein spiller sin kamp nummer 500 i karrieren for klubben. Dermed tangerer han Torbjørn Svendsen på adelskalenderens tredjeplass.

En kamp til så passerer han også Erik Johannessen.

– Det er gøy å passere 500 kamper, men det betyr ikke så mye nå i den situasjonen vi er i. Når vi beholder plassen betyr det sikkert mer, sier Danielsen.

Kapteinen har ikke gitt opp håpet og er klar i talen på en ting foran kampen mot VIF.

– Vi må jobbe som om livet står på spill, sier Danielsen - som aldri har vunnet en tittel med Viking til tross for sine mange år i klubben.

Et annet kuriøst poeng før kampen er at Viking kun har slått to motstandere på sine fire seirer i år - nemlig Kristiansund og Odd. Det er en trend som må brytes om laget skal ha mulighet for å overleve på øverste nivå.

Viking stiller følgende lag (3-5-2): Amund Wichne - Rasmus Martinsen, Andreas Nordvik, Kristoffer Haugen - Julian Ryerson, Andre Danielsen, Steffen Ernemann, Zymer Bytyqi, Kristoffer Haugen - Tommy Høiland, Mathias Bringaker.