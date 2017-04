Fullfører Thea Steens teaterprosjekt

Rogalandsavis

Thea Steen og Eivin Nilsen Salthe var gode venner. Steen jobbet som journalist, og Salthe er utdannet skuespiller fra Teaterhøgskolen. Da Steen ble diagnostisert med livmorhalskreft i 2015, spurte Salthe om hun kunne tenke seg å skrive om sine opplevelser til teaterscenen.

– Hun var en unik skribent, og i tillegg glad i teater, så jeg tenkte det kunne bli en god kombinasjon. Jeg trodde hun skulle være mer skeptisk, men hun sa ja med én gang, sier Salthe.

Etter Steens død i 2016, bestemte Salthe seg for å fullføre prosjektet. Manuset var ferdig skrevet av Steen, men trengte litt bearbeiding for å passe scenen.

– Manuset er en monolog, og er Theas fortelling til oss; en fortelling fra innsiden, om hva som skjer hos en 25 år gammel jente som vet at hun kanskje ikke får oppleve resten av livet, sier Salthe.

Eksistensiell og dyster

Han tror teater kan være en av de sterkeste uttrykksformene, dersom det blir gjort rett. Og det er derfor han bruker mye tid på dette. Fordi han mener budskapet er så viktig og fortjener å bli vist fram på best mulig måte.

– Monologen er eksistensiell og dyster, men med en positiv ramme rundt, sier han, og legger til at noe av hovedbudskapet er påminnelsen om det gode.

– Thea var opptatt av å nyte livet, og det var det hun ønsket å formidle med denne monologen. At vi som har muligheten må nyte solen, våren, blomstene og relasjonene. At vi ikke må ta de små tingene, som til sammen utgjør livet, for gitt, sier Salthe.

– Det er rett og slett en hyllest til livet, legger han til.

Sterk og vakker

På teaterscenen er det tenkt at monologen skal framføres av en kvinnelig skuespiller.

– Thea skal ikke portretteres, fordi dette er en historie mange kan ha. Derfor er det budskapet, ikke personen, som skal fram, sier Salthe.

Theas familie har hele tiden visst om monologen, og har gitt Eivin klarsignal til å fortsette der de slapp.

– Jeg har stor tro på prosjektet, sier Theas mor, Tove Steen.

– Jeg tror det kan ha noe for seg å fortelle historien på denne måten, legger hun til, og forteller at hun har lest hele det ubearbeidede manuset datteren skrev.

Nå arbeider Salthe med å ferdigstille og finpusse manuset. Når det er klart er han avhengig av økonomisk støtte for å kunne lage pilot, før det vil bli aktuelt med produksjon.

For Salthe handler ikke dette om å tjene penger, men om å videreføre Steens arv. Dersom monologen blir satt opp, vil alt overskuddet gå til Thea Steens minnefond.

– Da Thea døde lovet jeg både henne og meg selv at jeg skulle fullføre dette. Teksten er så sterk og vakker, at den er nødt til å bli vist fram, sier Salthe.

