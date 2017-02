Frykter for kundesikkerheten ved taxifrislipp

Rogalandsavis

«Flertallet mener at etableringsbarrierene i drosjemarkedet bør reduseres slik at nye aktører kan etablere seg og konkurransevilkårene blir like for nye og tradisjonelle aktører. Flertallet anbefaler derfor at kravet om drosjeløyve oppheves», heter det i Delingsøkonomiutvalgets rapport.

– Vi er skremte. Det er skremmende at utvalget nærmest anser disse aktørene som en lovlig tjeneste. Lovverket er klart. Man skal ha løyve for å ta betalt for persontransport. Det er krevende å endre loven og reguleringen av næringen som følger med, sier Leif Harald Rye, styreleder i Stavanger taxi, til RA. Han påpeker at taxinæringen i dag betaler skatter og avgifter.

Ryes argumenter

Kundenes sikkerhet er det han frykter mest for dersom enhver bileier kan kjøre drosje.

– Er sjåføren tilknyttet en sentral, så kan alt spores. Turene, bil og sjåfør. Tryggheten til kundene forsvinner når hvem som helst kan kjøre, sier Rye, som samtidig serverer andre argumenter mot frislipp.

– Vi risikerer å få vanvittige priser, ingen klagemulighet, sjåfører som ikke er ivaretatt gjennom arbeidsgiverloven. Vi ønsker ikke slike forhold.

– Noen kunder spør etter etniske norske sjåfører. Det er ikke greit. Våre nye landsmenn gjør en fantastisk jobb. Med et frislipp vil disse få vansker med å få turer, legger Rye til.

Like vilkår

Styrelederen antar at de fleste av sjåførene hos Stavanger taxi helst vil være tilknyttet en sentral, fordi det skaper fellesskap og trygger arbeidsplasser.

– Dere er ikke bare mot for å skjerme egne arbeidsplasser?

– Vi er for konkurranse, som vi allerede har mellom sentralene, men vi må ha like vilkår. Vi kan ikke ha at vi skal betale skatter og avgifter mens konkurrenter ikke må det, sier han.

Andreas Bjelland Eriksen (Ap) mener frislipp gir muligheter. Kristoffer Sivertsen (Frp) mener løyveordningen er overmoden for utskiftning.

Nestleder i samferdselsutvalget i fylket, Andreas Bjelland Eriksen (Ap), ser ikke for seg full liberalisering.

– Løyver må man ha. Studier fra utlandet viser at prisene går opp om ikke. Det er ingen tvil om at digitalisering fører med seg muligheter, samt konsekvenser man er nødt til å ta innover seg. Sentraler vil bestå, selv om man ikke trenger å være tilknyttet en. Med dette kan også sentraler bestemme selv, og derfor være bedre rustet konkurransemessig, mener Ap-politikeren.

Frp-politiker Kristoffer Sivertsen mener drosjeløyvene er overmodne for utskiftning.

– Kundene får et bedre tilbud. Markedet vil regulere seg selv, ofte til det bedre for kundene. Dessuten åpner det for at flere kan tjene penger på bilen sin, sier han.