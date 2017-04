Frisparkkanon sikret mesterlig Sola-seier

Rogalandsavis

Sola kunne ikke fått stort tøffere motstand i serieåpningen hjemme på Sola stadion andre påskedag, da divisjonsfavoritt Pors Grenland sto på motsatt banehalvdel. Allerede etter fem minutter fikk Sola den første baklengsen i årets sesong, og da la det an til en tøff oppgave mot puljefavoritt Pors.

Men til tross for at Pors stort sett hadde mye av ballen de første 45 minuttene, så klarte ikke laget fra Skien å øke ledelsen. Sola hang faktisk ganske så godt med på notene, og gikk til pause med hevet hode. Der brukte trener Arturo Cleveland all sin kløkt, noe som gjorde at de gulkledde kom ut i hundre i den andre omgangen og fikk en fortjent utligning etter ti minutter.

– Vi ble enige om å stå høyere etter pause, og presse midtstopperne til Pors i større grad. Vi hadde også vinden på vår side etter pause, og etter den stygge albuen i første omgang gikk det rett og slett en faen i oss, forteller Sola-trener Arturo Cleveland til RA.

Frisparkkanon av dimensjoner

Utligningen var kanskje av det noe heldige slaget, da bortelagets keeper Anders Klemensson bommet grovt på et tilbakespill. Det førte til at ballen trillet mot det åpne målet, men ikke før Eriksen benyttet anledningen til å tuppe ballen i mål fra en meters hold.

Det førte til en videre offensiv fra hjemmelaget, som rystet forhåndsfavorittene i starten av den andre omgangen.

Like over timen spilt fikk Sola nok en gang utelling for det store presset sitt, da Olav Andreas Lilleås sto for et kremmerhus av de sjeldne. Sola fikk frispark fra 28-30 meters hold, som Lilleås rett og slett banket i vinkelen.

– Det var deilig å se den gå i mål ja. Jeg må være ærlig å si at jeg ikke vet hvem Per Egil Ahlsen er, men å få den starten her på sesongen er bare helt fantastisk, sier målscorer Lilleås.

Fikk egentlig beskjed om å legge inn

Etter Sola tok over ledelsen kom Pors litt til hektene igjen, og begynte å kontrollere banespillet på samme måte som i de første 45 minuttene, mens Sola var farlige frempå på kontringer. Men til tross for seks minutter overtid, klarte Sola å holde unna for å sikre seg en uvurderlig seier.

– Med tanke på motstanden og den starten vi fikk på kampen kunne vi ikke fått en bedre start på sesongen. Det betyr utrolig mye for oss, og spesielt for de yngste på laget å se at de faktisk kan hamle opp med de beste i divisjonen, sier Cleveland og fortsetter:

– Det var vel det sjette frisparkmålet Olav har scoret i løpet av preseason og til nå, så det er ikke overraskende at han får ballen i mål. Nå var det veldig langt ute da, og jeg ga han egentlig beskjed om å legge inn, men når han gjør som i dag skal jeg ikke kjefte på han for det, sier Cleveland og smiler.

