Fred Ingebrigtsen melder oppbud

Det er i dag levert oppbudsbegjæring for alle selskaper knyttet til Spring Holding AS, samt Viste Råd, som er eid av Fred Anton Ingebrigtsen.

«Oppbudsbegjæringen kommer blant annet som følge av den vanskelige situasjonen Ingebrigtsen er i, og manglende mulighet for selv å følge opp selskapene», heter det i en pressemelding sendt tirsdag morgen.

Ingebrigtsen skulle egentig ha møtt i rettsmøte i Stavanger tingrett tirsdag. Bakgrunnen for det var at selskapet Viste Råd AS var begjært konkurs av Kemneren i Stavanger.

Ingebrigtsen var innkalt til et rettsmøte angående denne konkursbegjæringen før jul i fjor, men fikk utsettelse fram til tirsdag.

Viste Råd AS har hatt en eierandel i Activetainment AS på 2,79 prosent.

Dette selskapet har utviklet et virtuelt treningssykkelkonsept som Ingebrigtsen har jobbet mye med før han startet opp å sone dommen han fikk i innsidesaken.

Ingebrigtsen ble dømt til ni års fengsel for markedsmanipulasjon, innsidehandel og overtredelser meldepliktsbestemmelsen. Halvannet år av straffen ble gjort betinget.