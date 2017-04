Første UCI-seier til Team Coop

Rogalandsavis

Seieren er denne sesongens første for Team Coop og August Jensen som tidligere har hente en lang rekke topp-ti-plasseringer, men nå endelig fikk hull på byllen – og det til og med på kjærestens bursdag.

– Kanskje det brakte litt ekstra lykke eller ga meg ekstra motivasjon, men nå trenger jeg vel ikke å tenke på å kjøpe bursdagspresang etter en UCI-seier, forteller August Jensen til lagets hjemmeside.

Før søndagens avsluttende etappe i en rundløype i byen Blois, hadde Jensen selv hentet en 11., 7. og 4. plass på de tre første etappene, mens Fredrik S. Galta ble nummer 6 på fjerde etappe. I sammendraget lå Galta og Jensen henholdsvis som nummer 9 og 11 før den siste etappen. Derfor var det fra start på den siste etappen en offensiv Jensen som sikret seg tre bonussekunder i den første innlagte bonusspurten. Det var nok til å klatre opp på 10. plassen i sammendraget, hvor også Fredrik holdt 9. plassen.

– Etter bonusspurten tok vi det ganske rolig og prøvde ikke å stresse for mye for tidlig. Vi visste det ville gå mot en massespurt, og da det begynte å spisse seg, fikk Fredrik og jeg god hjelp fra resten av laget, slik at vi begge kunne spare flest mulig krefter til avslutningen, forteller Jensen.

I selve spurten ble taktikken fullt til punkt og prikke og fikk nesten et bedre utfall enn laget hadde drømt om på forhånd.

– Avtalen var at Fredrik skulle prøve å kjøre sitt eget løp og komme så langt fram som mulig. Så skulle jeg bare prøve å ta hjulet. At vi så blir 1 og 3, er bare perfekt. Det viser litt om potensialet i laget når vi finner inn i et godt samarbeide som vi har gjort i dette rittet. Det har vært et bra ritt for hele laget, hvor rollene har vært godt fordelt og alle har gjort en meget god jobb, forklarer Jensen som er optimistisk med tanke på de neste rittene for Team Coop.