Fornyer med Mostue – henter Villiam Strøm

Det bekrefter sportsdirektør Pål Haukali Higson til RA.

– Jeg kan bekrefte at vi har signert Villiam Strøm fra Lørenskog. Han er en god hockeyspiller, som har hatt en veldig god utvikling de siste årene og som gjør det bra på landslaget. Vi satser på at han vil fortsette den utviklingen hos oss og bli en del av kjernen av gode norske spillere hos Oilers, sier Higson til RA.

Strøm har spilt 90 kamper for Lørenskog de to foregående sesongene i grunnserien, og står med 17 poeng på de to sesongene. Før han kom til Lørenskog spilte han i Lillehammer og Rosenborg. 26-åringen har signert en toårskontrakt med Oilers.

Flere signeringer de neste dagene

Higson kan også fortelle at backen Mats Larsen Mostue har signert ny toårskontrakt med klubben.

– Mats er en god hockeyspiller, og en veldig god mann å ha i gruppen og med videre her i Oilers, sier han og fortsetter:

– Vi jobber aktivt videre både med norske og internasjonale spillere, da det er mange uløste deler av kabalen igjen. Vi kommer til å snakke med spillerne i løpet av de kommende dagene, og vil ha mer nytt å presentere før helgen og over helgen, sier Higson.

