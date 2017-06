Foreslår 32 km mur i Stavanger

Rogalandsavis

En ny pilotstudie anslår at Stavanger kan oppnå stor økonomisk nettogevinst ved å forebygge mot klimaendringene, opplyser Stavanger kommune i en pressemelding.

Studien er laget av konsulentselskapet COWI Danmark, og bestilt av de to byene Stavanger og Tromsø. Miljødirektoratet har finansiert rapporten.

«Stavanger vil oppleve et høyere havnivå og mer nedbør framover mot 2100. Havnivåstigningen kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva som er tilfelle i dag. Stavanger er spesielt utsatt for havnivåstigning og kan forvente at det som i dag er 200 års stormflo, inntreffer hvert år mot slutten av århundret. Tall fra Klimaprofil Rogaland fra januar i år viste at årsnedbøren er beregnet å øke med cirka 10 prosent fram til år 2100. Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle årstider», heter det i pressemeldingen.

32 km mur

I den samfunnsøkonomiske analysen er det antatt at det i Stavanger kan settes opp en oversvømmelsesmur på steder i byen der det er størst økonomisk risiko ved havvannstigning. I Stavanger kommune kan det for eksempel settes opp en mur eller dike på en strekning av 32 km.

Det forventes at tiltaket vil kunne redusere antallet skader med 80 prosent.

Reduksjonen i de forventede skadekostnadene ved å sette opp oversvømmelsesmuren er ifølge studien større enn kostnaden ved sette opp og vedlikeholde muren. Det er antatt at oversvømmelsesmur eller diker tidligst kan stå klar i 2025.

I Stavanger er det opplyst at det stort sett ikke er plass til å bygge jorddike. Derfor framstår en mur eller tilsvarende barriere med samme høyde som den beste løsningen, heter det i studien.

Den totale kostnaden for å konstruere oversvømmelsesmuren i Stavanger er beregnet til å være på 546 millioner kroner.

Nettogevinst: 7 milliarder

Estimatene fra COWI indikerer at Stavanger vil unngå store skadekostnader ved å være føre-var, og iverksette tiltak mot høyere havnivå og stormflo. For Stavanger anslås nettogevinsten å bli å over syv milliarder kroner, i årene fram mot slutten av dette århundret, dersom de iverksetter klimatilpasningstiltak.

– Slike analyser bidrar til å vise hva klimaendringer kan komme til å koste, og hvordan det kan gi en nettogevinst å ruste seg mot dem i tide, sier Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

COWI har, i tråd med nasjonale føringer, lagt de høyeste framskrivingene av klimagassutslipp, fra i dag fram mot 2100, til grunn i sin analyse.

– Miljødirektoratet skal sikre at samfunnet har et felles kunnskapsgrunnlag om klimaendringene. Dette skal legges til grunn for klimatilpasningsarbeidet. Pilotstudien av Stavanger og Tromsø viser hvordan dette kan brukes i praksis, sier Ellen Hambro.

I analysen har COWI valgt å fokusere på et par eksempler på klimatilpasningstiltak, diker og mur, i Stavanger og Tromsø. Det kan være andre sikringstiltak som gir større samfunnsøkonomisk gevinst enn de som skisseres i rapporten.

Rapportens funn og tiltak for Stavanger:

• I Stavanger er skadekostnadene fra flom fra hav beregnet til cirka 10,91 milliarder kroner.

• I den samfunnsøkonomiske analysen er det antatt at det i Stavanger settes opp en oversvømmelsesmur de stedene i byen der er størst økonomisk risiko ved havvannstigninger.

• Murens lengde er beregnet til 32 km. Diker er et annet alternativ, men dette er det ikke plass til i sentrumsområdene.

• Dette tiltaket forventes å redusere skadeomfanget med 80 prosent. Reduksjonen i skadekostnadene ved en slik mur er større enn byggekostnad og vedlikehold.

• Muren kan stå tidligst stå klar i 2025.

• Tiltakskostnader i Stavanger er beregnet til 910 millioner kroner.

• Økt havnivå vil føre til skader på boliger, forretninger, offentlige områder og veier i Stavanger.

• Skadene fra oversvømmelse er konsentrert til tre områder i Stavanger.

• Skadekostnadene er spesielt høye i sentrumskjernen.

COWI har ikke gjort en komplett analyse av kostnader knyttet til klimaendringer. Det er brukt en relativ enkel metodikk som gir en første indikasjon på hva klimaendringer kan komme til å koste Stavanger og Tromsø. Metoden kan også brukes av andre kommuner.

Saken oppdateres!