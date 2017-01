Flest omkomne i trafikken i Rogaland

Rogalandsavis

Flest dødsulykker i 2016 har det vært i Rogaland (15), Buskerud (14) og Akershus (12), mens Aust-Agder (2), Oslo (4), Telemark (4), Sogn og Fjordane (4) og Troms (4) har hatt færrest. 18 flere mistet livet enn i 2015

Svingninger

6 av de omkomne i rogalandstrafikken var myke trafikanter, 2 omkom i ATV-ulykker, 1 i MC-ulykke, 5 var bilførere og 1 passasjer.

– Årsaken til økningen er vanskelig å si noe eksakt om. Generelt sett er fart, rus og uoppmerksomhet medvirkende årsaker i mange ulykker, men i 2016 ser vi også spesielle ulykker, med tilfeldigheter som er vanskelige å forutse, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Rogaland Ingrid Lea Mæland til RA.

– Det er uansett 15 for mange, sier Lea Mæland og poengterer at nullvisjonene forsatt står fast.

Menn overrepresentert

5 omkomne var mellom 17 og 29 år, 3 var mellom 30 og 46 år og 7 var mellom 60 og 85 år.

I Rogaland var 12 av 15 omkomne menn.

– Vi ser at menn har større risikovilje, sier Lea Mæland.

På landsbasis var hver tredje omkomne en mann mellom 45 og 64. Utforkjøringsulykker utgjør mer enn én av tre dødsulykker.

– Et markant trekk i 2016 har vært en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som fører til utforkjøringsulykker, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Økt opplæring

For å nærme seg nullvisjonen ønsker Trygg Trafikk ekstra opplæring for ATV-sjåfører og økt satsing på myke trafikanter.

– Myke trafikanter må i langt større grad skilles fra øvrig trafikk. Arbeidet går altfor tregt. Infrastrukturen er langt i fra på plass mellom Sandnes og Stavanger, sier Lea Mæland som ønsker seg økt systematisk arbeid fra veieier og arbeidsgiver for å påvirke trafikantene med kunnskap og opplæring.

Trafikkofrenes dag

Et steg på veien er Trafikkofrenes dag som markeres torsdag. Det blir tent en fakkelboks for hver skadet trafikant i rogalandstrafikken i 2016 og satt opp ett kors for hver trafikant som omkom.

Stavanger – Lysmarkering på vei i Hillevåg

Haugesund – Lysmarkering i Karmsundsgaten

Egersund – Lysmarkering i sentrum

Bryne – Lysmarkering i Arne Garborgsveg

Fakkeltoget i Stavanger starter i ved brannstasjonen i Lagårdsveien klokken 18.15 og ender opp i minnegudstjeneste i Stavanger domkirke klokken 19.

Biskopen inviterer spesielt pårørende etter trafikkulykker og trafikkskadde, familie og venner.