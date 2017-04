Flertall negative til nytt juridisk kjønn

Rogalandsavis

Drøyt en femdel – 21,5 prosent – av de spurte, svarer «vet ikke» i målingen InFact har gjort for VG.

Under helgens landsmøte skal Ap diskutere forslaget om å vurdere innføringen av et nytt juridisk kjønn. Landsmøtet skal også behandle et forslag som åpner for at barn med flere enn to omsorgspersoner også kan ha flere enn to juridiske foreldre. Også det forslaget er de spurte i undersøkelsen lunkne til. 44,8 prosent sier de er negative, mens bare 24,1 prosent er positive. Andelen som svarer «vet ikke» er enda høyere på dette spørsmål: 31,1 prosent.

Arbeiderpartiet påpeker at de ikke skal diskutere om de skal innføre disse nye tiltakene, men om de skal vurderes i løpet av de nærmeste årene.

– Det er en viktig forskjell at de som har svart, har svart på å innføre, mens vi ønsker å gå skrittvis og kunnskapsbasert til verks. Dette er så langt et forslag fra programkomiteen om å hente inn kunnskap og utrede, sier Ingvild Kjerkol i Aps programkomité.