Fin økning for lokale kinoer

Rogalandsavis

Tallenes tale for de lokale kinoene for 2016 er klare.

Totalt var det 494.000 besøkende på Stavanger kino i 2016, mens det var 331.000 besøkende i Sandnes.

I et mangfold av tilbud der konkurransen om publikums tid og penger er tøff, legger folk fremdeles turen til kinosalene.

– Nok et godt kinoår er tilbakelagt. Besøk og omsetning øker for andre år på rad, og kinoens plass som opplevelsessenter er styrket, slår film - og informasjonssjef, Stig M. Pedersen, ved SF Kino i Stavanger og Sandnes fast.

Økt besøk og omsetning

I Stavanger besøkte snaue 20.000 flere kinoen i forhold til 2015, mens det i Sandnes var rundt 5000 flere besøkende på kinoen.

Omsetningen ved de to kinoene var totalt sett på 97,2 millioner kroner i fjor, mot 89,4 i 2015.

– Det er kjekt å se at publikum foretrekker å se film hvor den best kommer til sin rett, nemlig på kino, sier Pedersen.

Norsk film på topp

«Kongens nei» er den mest sette filmen i Sandnes og Stavanger.

Den norske storfilmen er også mest sett i landet totalt sett. På landsbasis er hele topp tre norsk, med «Børning 2» og «Snekker Andersen og Julenissen» på andre- og tredjeplass.

Her skiller Stavanger og Sandnes seg fra resten av landet, da britiske «Et helt halvt år» og den amerikanske animasjonsfilmen «Kjæledyrenes hemmelige liv» følger på andre- og tredjeplass her.

Barne- og familiefilmer er godt representert på den lokale topp 10-listen. Fire av de ti best besøkte filmene i 2016 havner i denne kategorien.

I tillegg var det premierepå «Dyrene i Hakkebakkeskogen» 25. desember.

– Den ble på få dager sett av 13.916 lokalt, og vil totalt sett bli en av de store filmene også i 2017, opplyser Pedersen.

311 ulike filmer vist

Det ble vist 311 ulike titler ved kinoene, det inkluderer Bollywood-filmer, Opera, Cinematek-visninger og andre spesialvisninger.

De ti best besøkte filmene i 2016 står for 29, 2 prosent av besøket, en nedgang på 7 prosent i forhold til 2015, da to filmer («Bølgen» og «James Bond: Spectre») alene hadde over 100.000 besøkende.

Besøket i 2016 var med andre ord jevnere fordelt mellom filmene uten noen soleklare topper.

Investert

Årets som akkurat er over, var også et år for investeringer på kinoene. I 2016 ble flere saler i Sandnes oppgradert, Dolby Atmos ble innstallert i sal 3 og på slutten av året ble kiosken i Sandnes bygget om.

I slutten av november lanserte SF Kino en egen kinoapp for Norge.

– Vi har de siste årene investert mye i oppgradering av saler og nytt utstyr. Tilbakemeldingene fra publikum er så langt postive, opplyser Pedersen.

* Totaltall for Stavanger og Sandnes 2016:

Besøk: 824.693 (2015:800.518)

Omsetning: 97.156.852 (2015:89.358.389)

* Stavanger:

Besøk: 493.573 (2015: 474.582)

Omsetning: 57.760.868 (2015: 52.742.640)

* Sandnes:

Besøk: 331.120 (2015: 325.936)

Omsetning: 39.395.984 (36.615.749)