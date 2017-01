"Et sølv å være stolt over"

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

De var egentlig ikke kvalifiserte, men gikk til finalen. At det ble juling mot hjemmefavoritten Frankrike får så være. Det er bare å ta av seg hatten for de norske håndballherrene. Dette kan de være stolte over. Og dette kan de bygge på.

Med fire lokale spillere, og en trener med en lang spillerfortid i Stavanger, har landslaget vunnet mange hjerter de siste to ukene. Det unge laget har alle forutsetninger for å fortsette eventyret de kommende årene. Timingen er også meget god. Herrehåndballens status har vært dalende her hjemme på klubbnivå. Ikke minst her i regionen med et haltende Viking. To semifinaler på rad i EM og VM – og nå en finale – kan bidra til å gi herrehåndballen et statusløft også her lokalt.

LES OGSÅ: Frankrike løp over Norge i finalen

Etter 20 minutter av VM-finalen måtte man nesten klype seg litt i armen. Norge ledet mot kjempefavoritten Frankrike. Turbohåndballen hadde satt gigantene i ubalanse – i løvens hule i Paris. Dessverre sprakk Norge litt på tampen av første omgang. Dette kostet mye krefter.

Det som fort kunne vært en ledelse på tre-fire mål ble til 18-17 underlege til pause. Der og da tapte Norge i realiten. En så god motstander kan ikke få lillefingeren. Da blir man spist levende på direkten.

For her var det bare å vifte hvitt flagg. Norge tapte mot et bedre lag i finalen. Så ærlige må vi være.

Hvor denne lagprestasjonen står, sammenlignet med andre norske lagprestasjoner, skal jeg ikke begi meg ut på. Størrelsen på de forskjellige idrettene, og forskjellene mellom menn og kvinner, gjør at forutsetningene for slike vurderinger blir for tynne. Der avstår jeg glatt.

Det jeg kan slå fast er at dette er en helt vanvittig prestasjon som Norge egentlig ikke var sportslig kvalifisert for å utføre. Laget kom til VM på et wildcard – en ordning som snarest må ofres på troverdighetens alter om du spør meg.

LES OGSÅ: Norge til historisk VM-finale

Denne søndagen i Paris ble også et endelig farvel med Ole Erevik på landslaget. 36-åringen fra Madlasandnes kunne faktisk ha avsluttet sin landslagskarriere med VM-gull – etter et mesterskap hvor han har vært en parantes sportslig sett. Jeg tror likevel Erevik stempler ut med hevet hode etter en fantastisk karriere for Norge. Han kan for alltid slå i bordet med spill i et VM hvor Norge tok sølv. Det er alltid kjekt å kunne ha på lager til eventuelle barnebarn i framtiden – og som en veldig hyggelig karamell å suge på selv for hedersmannen Erevik.

Hva med veien videre for Norge?

Utover Erevik fortsetter de alle. Spørsmålstegnet er treneren og den gamle Viking-helten Christian Berge. I bakgrunnen lurer gamleklubben Flensburg. Jeg skjønner at det frister. Håndballforbundet bør gjøre alt i sin makt for å beholde håndballgeniet. Nå kommer generasjonskiftet hos Frankrike. Det gir en fantastisk mulighet til å ta det aller siste steget for de norske herrene. Men jeg tror det er helt avhengig av at Berge fortsetter – om det så er i en stilling delt mellom klubblag og landslag.

For å tape en finale med et så ungt lag som Norge har kan faktisk være sunt. Dette har gitt et uvurderlig referansepunkt på hvor nivået ligger.

Og forhåpentligvis har det trigget en vanvittig sult og tro på at det kan gå neste gang..

Gratulerer med sølv, Ole Erevik, Gøran Johannessen, Espen Christensen og Kristian Bjørnsen!

I EM i Kroatia i 2018 kan dere utmerket vel ta det siste steget.

Nå har vi sett at det er mulig.

Kampfakta:

VM-sluttspillet håndball menn søndag, finale i Paris:

Frankrike - Norge 33-26 (18-17)

15.609 tilskuere

Norge: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen - Sander Sagosen 1, Joakim Hykkerud, Bjarte Myrhol 4, Kent Robin Tønnesen 5, Magnus Jøndal 2, Kristian Bjørnsen 4, André Lindboe, Magnus Gullerud 1, Magnus Abelvik Rød, Christian O'Sullivan 1, Eivind Tangen 3, Gøran Johannessen 1, Espen Lie Hansen 4, Petter Øverby.

Toppscorer Frankrike: Nikola Karabatic 6.

Dommere: Martin Gjeding/Mads Hansen, Danmark

Utvisninger: Frankrike 1 x 2 min., Norge 2 x 2 min.