Ellertsen avgjorde håndballfesten

Hele 765 tilskuere hadde tatt turen for å se lokalderbyet i 1. divisjon og det var merkbart at landslagets VM-sølv har vekket noen av interessen rundt herrehåndballen i Stavanger igjen.

Alle de som møtte opp fikk også se et dramatisk oppgjør. Sandnes ledet med fire ved to anledninger, men ble hentet inn av Viking etter smarte timeouter fra Gunnar Blombäck. Serielederen ble likevel for sterk for et Viking på vei opp mot slutten. Et par angrepsfeil ble utnyttet de siste par minuttene og Sandnes dro det i land.

– Det var kjempeviktig. Dette var en kamp vi har gledet oss til lenge, sier André Ellertsen.

Gir Blombäck ros

Han gir Viking og Blombäck ros for at de stadig hentet Sandnes inn.

– Men i kveld var vi et bedre lag, sier han.

Viking-trener Gunnar Blombäck hadde ingen problemer med å innrømme akkurat det.

– Totalt sett var vi for dårlige til å vinne, selv om deler av dette var bra, sier "Blommen".

Han mener eget lag tidvis spilte med en mental sperre. De var nære Sandnes, men maktet aldri å slippe seg helt løs og gå forbi i kamprotokollen.

– Men vi skal overleve. Om vi forbedrer oss litt kollektiv og litt individuelt går det, sier han.

Gledet seg over full tribune

For Sandnes handler alt om opprykk. Laget tok tilbake tabelltoppen med seieren onsdag.

– Vi har større bredde i laget enn Viking med dobbel og trippel dekning på de fleste plasser. Det er utslagsgivende, mener kampens ener Ellertsen.

Han har en god følelse foran avslutningen og er ikke i tvil om hva som må til for at Sandnes skal få et lag i eliten.

– Det handler om å holde hodene kalde og ikke begynne med sololøp.

Både Blombäck og Ellertsen merket seg – og gledet seg – overså mange tilskuere i Storhallen for første gang på lang tid.

– Det var fantastisk gøy. Meget god stemning. Dessverre var det dog feil vinner i mine øyne, sier Blombäck.

– En veldig bra opplevelse. Jeg trodde ikke det skulle bli så bra. Kjekt at så mange med Sandnes-drakt også møtte opp, sier Ellertsen.

Kampfakta:

Håndball, 1. divisjon menn

Stavanger idrettshallm, 765 tilskuere

Viking-Sandnes 24-27 (11-12)

Viking: Ole André Lerang - Anders Skiaker Myhra 3, Mathias Flo Hjetland, Trym Johannessen, Simon Blombäck 3, Jan Olav Rosten, Per Christian Værnes, Edwin Fjeldtvedt 4, Eirik Fladmark, Vetle Torstenbø, Mathias Johannessen Larsen, Sindre Johannessen 1, Henrik Revheim, Luka Kovacevic 6, Anders Barka, Karl Henrik Knutsen 5.

Sandnes: Simen Murvold Stava, Bjørnar Roth - Lars Sigve Hamre 2, Morten Linder 3, Michael Hemmer 4, Martin Hare 2, Fredrik Aksland 3, Bostjan Kavas 1, Abel Nagy, Maximilian Kalliske, Eivind Erland Gade 3, Scott-Henrik Helmundsen, André Ellertsen 8