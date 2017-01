Eggert Jónsson signerer for Sønderjyske

Rogalandsavis

Eggert Jónsson var i Stavanger i forrige uke for å sjekke forholdene i Viking, og bli kjent med klubben. Den islandske midtstopperen var i dialog om en overgang fra Fleetwood Town, men da han dro hjem på fredagen signaliserte daglig leder Eirik W. Henningsen at klubben ikke kunne tilby han kontrakt.

– Det er en kabal som må gå opp økonomisk før vi kan gjøre framstøt. Nå håper jeg å få tid til å sette meg ned og se over tallene, sa daglig leder Eirik W. Henningsen til RA fredag.

Skuffet Burchnall

Mandag melder altså den tyskspråklige avisen Nordschleswiger at den islandske midtstopperen signerer for Sønderjyske i løpet av dagen.

– Vi var helt avhengig av at én av våre nåværende spillere måtte finne ny klubb for å få lønnsmidler til Jónsson, sier Henningsen til Aftenbladet.

Trener Ian Burchnall er også skuffet over at midtstopperen glapp.

– Eggert hadde ønske om å komme hit, og han ville vært perfekt for oss. Det er et enormt tap for oss at han ikke blir Viking-spiller, sier han.

