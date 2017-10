Dyrere barnehage, SFO og eiendomsskatt

Rogalandsavis

Stavanger boligeiere og brukere av kommunale tjenester må betale prisen for skrantende kommuneøkonomi i Stavanger.

Her er hva økningen vil bety for en barnefamilie med to voksne, to barn, en 120 kvadratmeters bolig, et halvt mål tomt og en samlet inntekt på 800.000 kroner:

Vannavgift opp 71 kroner. Avløpsavgift uforandret. Renovasjon opp 58 kroner. Eiendomsskatt opp 90 kroner. Barnehage, ett barn, 100 prosent, opp 1980 kroner i året.

Ett barn i SFO, 100 prosent, vil øke med 820 kroner årlig. Fikks ferrige ferie, 1 uke: 46 kroner dyrere.

I kulturskolen blir prisen for dansepartier 50 kroner dyrere årlig.

Dette går fram av Stavanger-rådmann Per Kristian Vareiedes forslag for handlings- og økonomiplan i 2018, som presenteres i Rådhuset i Stavanger klokken 09.00.

Han er uansett klar på at Stavanger som kommune er i en nedgangstid som ikke er over, men at utgangspunktet er godt.

- I stavangeer er vi så heldig at vi har cirka 2000 kroner mer å bruke per innbygger enn gjennomsnittet av andre norske kommune. Stavanger kommune er i en god posisjon, og vi bruker det på tjenester til befolkningen vår, sier Vareide i sin budsjettpresentasjon.

Samtidig minner han om nedgangstider, og at arbeidsledigheten i Stavanger er 1,5 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.

Vi er ikke ute av krisen. Det er ganske langt fra SR-Banks optimismebarometere til pengene kommer inn i kommunekassen. Det er lystegn, og kan være grunn til optimisme, men ingen grunn til å sprette champagneflasken ennå, sier Vareide, som legger til grunn at Stavanger fortsatt ha lavere skattevekst enn andre deler av landet.