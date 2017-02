Dunket inn tre mål på 45 minutter i debuten

Rogalandsavis

Sandnes Ulf spilte sin andre treningskamp for året lørdag, da Vidar var motstand på Bogafjell kunstgress. Etter at rødtrøyene hang godt med den første halvtimen, ble det til slutt en ganske komfortabel affære for de lyseblå. Anført av Kjell Rune Sellin. Den tidligere Sandefjord-spissen banket inn tre mål på 20 minutter mot slutten av første omgang, og gikk så av i pausen.

– Det var deilig å få spilt litt igjen, og få kjent på den følelsen av å løpe ut på banen sammen med laget. Og med tre mål på de 45 minuttene så må jeg vel si at det var den best tenkelige starten jeg kunne fått, forteller Sellin.

– Lover ikke hattrick i hver kamp

Målene var egentlig også ganske like, da Sellin både på det første og andre målet var på rett plass etter en duell og fikk tak i ballen inne i feltet. Spissen skjermet ballen og holdt Vidar-forsvaret unna, før han rundet sin mann og fikk ballen i mål. På det tredje målet ble han spilt gjennom, og satte ballen enkelt alene med Vidar-keeper Bjarte Egeland.

– Jeg kan ikke love å score hattrick i hver omgang resten av sesongen, men jeg lover at jeg skal bidra med mange mål i løpet av sesongen. Vi har mange gode offensive spillere i laget, og med lagkamerater som Roy (Miljeteig), Jon Petter (Stangeland), Vidar Nisja og Kent Roar Eriksen på topp skal det være mulig å bygge gode relasjoner i det offensive spillet. Det var rett og slett deilig å få mål med en gang, sier Sellin.

Han har slitt med noen småskader siden han ble klar for Sandnes Ulf, og skryter av måten klubben har behandlet han på.

– Klubben har vært veldig flinke til å gi meg tid slik at jeg kunne få restituert meg skikkelig og komme tilbake 100 prosent uten å ta noen sjanser, og da er det også godt å kunne gi noe tilbake når du kommer på banen. Det er fortsatt mye å jobbe med for oss, men hvis vi fortsetter slik ser det absolutt lyst ut, sier Sellin.

Fem (!) målgivende og mål på Miljeteig

En som var om mulig ennå mer imponerende enn det Kjell Rune Sellin var i dagens kamp mot Vidar, det var Roy Miljeteig. Midtbanemannen selv hevder hardnakket at han endte kampen med fem av seks målgivende pasninger, i tillegg til målet han scoret. Sammen med Sellin hadde duoen da fem målgivende og fire mål.

– Når du ender opp med fem målgivende, og i tillegg scoret ett mål, da må du si at du har hatt en helt grei dag på jobben. Samtidig er det mye som kan gjøres bedre, da spesielt assistene til Kjell Rune i første omgang var litt klumsete. Likevel vil jeg si at de var ferdigscoret når han fikk dem, så hvis han leverer tre mål per omgang kan han godt hvile seg i omgang nummer to også resten av kampene, sier Miljeteig med et bredt smil om munnen.

I tillegg til de tre målene til Sellin i første omgang, serverte Miljeteig ballen på et sølvfat slik at Vidar Nisja kunne bredside inn 4-0 målet etter at Nisja selv startet angrepet med en ball i bakrom på en god Eirik Larsson. 5-0 satte Miljeteig inn selv, før det var Vidar Nisjas tur til å servere Jon Petter Stangeland på bakerste stolpe til 6-0. Når både Sellin og Nisja hadde hvert sitt skudd i stolpen, kunne også resultatet blitt ennå styggere for Vidar.

– Vidar gjorde en god kamp mot Haugesund sist, og ga oss også god motstand i den første omgangen. Men etter hvert tok kreftene deres litt slutt, så jeg må si at vi nok fikk en litt enklere kamp her enn det jeg kanskje hadde ventet på forhånd. 6-0 var nok litt i overkant av det vi hadde trodd på forhånd, sier Miljeteig.

Vidar-treneren graver seg ikke ned

Vidar-trener Morten Jensen er forsåvidt enig i det, selv om han ikke vil grave seg ned av den grunn.

– Vi har mange personlige feil i dag, og spiller på oss mange brudd på grunn av slurv og dårlige valg. Det blir vi knallhardt straffet for av et Sandnes Ulf-lag som var veldig gode i dagen kamp. Prestasjonsmessig var det likevel ganske likt fra forrige kamp mot Haugesund, og den vant vi. Det er selvfølgelig ingen som liker å tape, men resultatet bør i hvertfall gi motivasjon til en god treningsuke, sier Jensen om kalastapet for Sandnes Ulf.

Vidar øver inn et nytt spillesystem, og jobber mye med det defensive om dagen. Laget fra Lassa har trent mye og hardt i det siste, noe som gjorde at beina til de rødkledde nok var i tyngste laget.

– Mot FKH hadde vi 20-21 spillere med oss, mens vi i dag hadde 14 på grunn av skader og sykdom. Det gjorde at mange fikk spille 90 minutter i dag og fikk en god gjennomkjøring sånn sett.Vi har fortsatt flere måneder på oss til å bli klare for seriestart, så vi legger ikke så stor vekt på resultatet, sier han.

Sæternes fornøyd med det meste

Trenerkollega Bengt Sæternes var naturlig nok mer fornøyd med gjennomføringen av kampen, enn sin motpart på Vidar-benken.

– Vi gjør en veldig god kamp i dag, klarer å være direkte med ballen og spiller oss til mange gode sjanser. Det er kjekt å se at de nye spillerne presterer så godt som de gjør, også var det fint for Kjell Rune å få seg noen mål. Vi har bevist spart han nå i oppkjøringen, men er veldig fornøyd med det han viser i dag, sier Sæternes.

Neste treningskamp for Sandnes Ulf nå er neste lørdag, også det mot 2.divisjonsmotstand da Bryne er motstander på Bogafjell.

– Det er fortsatt tidlig i oppkjøringsfasen, så vi skal gjennomføre en god treningsuke nå mot Bryne før den kampen. Det er godt å se at spillerne responderer så godt på det vi har gjort til nå, så er det bare for oss å fortsette å bygge opp formen og bli best mulig rustet til seriestart, sier Sæternes.

