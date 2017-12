Drar hvis det kommer et godt nok tilbud

Rogalandsavis

Målmaskinen fra de dype skoger på Hedmarken har vært i Ulf siden 2014, og har ambisjoner om spill på høyere nivå.

– Det at vi ikke har klart å rykke opp mens jeg har vært i Obos-ligaen er skuffende, da jeg har ambisjoner om å spille på høyest mulig nivå. Neste sesong er vi langt fra noen opprykksfavoritt, da vi får knalltøff konkurranse fra de lagene som rykket ned fra Eliteserien, forteller Kent Håvard Eriksen.

Derfor kan det godt være han flytter på seg i januar.

– Det er fortsatt et overgangsvindu som er åpent fram til seriestart, og det er absolutt interessant for meg å flytte på meg hvis jeg får et tilbud fra Eliteserien. Jeg vet at det var interesse i sommer, og det var ikke langt unna at jeg signerte for Bodø/Glimt, sier Eriksen og fortsetter:

– Jeg har sagt til Sandnes Ulf at jeg ønsker å spille på et høyere nivå, og klubben har sagt at de ikke vil stå i veien for det ønsket hvis det kommer inn et godt bud. Jeg vet at det er klubber som er interessert, men foreløpig forholder jeg meg til at jeg har kontrakt med Sandnes Ulf ut 2018-sesongen, forteller 26-åringen, som for tiden er hjemme på juleferie på Skarnes.

– Det er godt å reise hjem til Hedmark for å feire jul, og treffe familie og venner som det ikke blir så mye tid til ellers, sier han.

