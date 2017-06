– Dommeren kan avlyse kampen

Rogalandsavis

Rundt 20–25 prosent av gressmatten på Viking stadion måtte fjernes etter Mods-konsertene forrige helg. Det var området der scenen sto som hadde fått kjørt seg mest. Da RA var innom stadion tirsdag ettermiddag, var alt skrapt bort. Onsdag ble nytt gress rullet på – fire dager før kamp.

De fleste leverandører av ferdigplen oppgir på nett to til tre uker før ferdiggress kan tas i bruk. Men her er det forskjeller, ifølge Ole Myhrvold i NFF.

– Bruker du såkalt tykktorv på 3,5 til 4 centimeter skal det kunne legges på så kort tid. Hvis Viking gjør det rett, blant annet med hensyn til fugingen, skal dette kunne gå, sier Myhrvold til RA.

Han forteller at NFF ikke har noen regler på tidsaspektet og at Viking har konsultert forbundet underveis.

Én uke på Ullevaal

Det har tidligere vært eksempler på at matter med ferdigplen har løsnet og gitt farlige situasjoner i Eliteserien. Blant annet ble baneåpningen mellom Start og Viking på Sør-Arena langt på vei en farse.

– Men da har det ofte vært snakk om det vi kaller vasket gress. Det er mye tynnere, opplyser Myhrvold.

Myhrvold forteller at det ble rullet på gress på Ullevaal én uke før landskamp for en tid siden for å oppfylle UEFAs krav om kvalitet. Det gikk bra. De fire dagene Viking har på seg er i grenseland.

– Og i ytterste konsekvens er det dommeren som tar avgjørelsen på om det er spillbart?

– Det er korrekt. Dommeren kan avlyse om han mener det ikke er spillbart.

Lørdagens dommer er Rohit Saggi fra Rafn.

Nekter å svare om pris

Vikings direktør Eirik Henningsen vil ikke gå inn på hva dette koster Viking.

– Men regningen deles mellom flere parter, sier han til RA.

Henningsen vil ikke spekulere for mye i hva som kan skje i forhold til dommerens avgjørelse søndag, men regner med at dette går bra. Det er Grasrota AS på Sola som legger spesialgresset.

– Vi hadde faktisk inne en mann med doktorgrad i gress på mandag som hjalp oss med å avgjøre hvor det måtte skiftes, sier Henningsen.

Ian Burchnall tekner tenker minst mulig på det.

– Baneforholdene på stadion er det jeg bekymrer meg minst om. Jeg har et lag som har lite poeng og forholdene på gressmatten blir like for begge lag i søndagens kamp, sier han.