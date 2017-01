Disse utøverne fikk heder for sine prestasjoner i 2016

Rogalandsavis

Internasjonale titler:

Ida Fløisvik, VM-bronse brasiliansk Jiu-Jitsu

Susanne Andersen, VM bronse fellestart og fire NM gull sykkel

Ine Johannessen Helvik, EM-bronse lag biljard og to NM-gull

Hanna Miller, EM-bronse lagsparring Taekwondo og tre NM-gull

Sarah Louise Rung, to OL-gull, ett OL-sølv, to OL-bronse, fem EM-gull, en EM-bronse, tre NM-gull kortbane og to NM-gull langbane i handikapsvømming.

Are Strandli, OL-bronse dobbelsculler roing og NM-gull.

Norske/nordiske mestere:

Seiling:

Olai Hagland, Stavanger seilforening.NM-gull laser 4.7

Skating:

Elias Nilsen, Stavanger skateklubb, NM-gull junior bowl.

Taekwon-Do:

Johan Lokna, Stavanger Taekwon-Do klubb, NM Gull.

Erik David Martin, Stavanger Taekwon-Do klubb, NM Gull.

Bueskytting:

Lotte Albertsen, Stavanger Bueskyttere, NM Gull, skive

Friidrett:

Skjalg IL

Ida Elise Eltervaag NM Gull 1500m, jr

Mike Lubsen NM Gull 400m, jr

Lars Jøran Storhaug NM Gull, 4x100m stafett

Matias Sivertsvik NM Gull, 4x100m stafett

Simen Tjelta Larsen NM Gull, 4x100m stafett

Mathias Hove Johansen NM Gull, 4x100m stafett

Stavanger Friidrettsklubb

Ørjan Grønnevig 2 Gull i Nordisk Mesterskap

Karate:

Hundvåg Karateklubb

Hassan Hassan Ahmed NM Gull, kumite jr.

Ishockey:

Stavanger Hockey NM-gull

Anne Margrethe Aasen

Ane Schei Andersen

Emma Aarthun Bergesen

Jeanett Hjelm

Stine Myreng Kjellesvik

Stine Kleven

Maren Pommeresche Knudsen

Elise Kristensen

Renee Kristola

Maren Gilje Løland

Ena Nystrøm

Emilie Olsen

Karoline Pedersen

Une Bjelland Strandborg

Therese Strømstad

Mariel Vatland

Silje Eggebø Øvregaard

Ingrid Holstad Berge

Marie Alfer

Stavanger Oilers NM-gull

Ruben Smith

Henrik Holm

Nick Bruneteau

Johannes Johannesen

Andy Sertich

Mats Larsen Mostue

Joakim Hjelm

Daniel Bøen Rokseth

Henrik Solberg

Dennis Sveum

Mathias Trettenes

Christian Dahl Andersen

Petter Røste Fossen

Anders Tangen Henriksen

Henrik Medhus

Kristian Forsberg

Stian Høygård

Dan Kissel

Josh Soares

Peter Lorentzen

Tommy Kristiansen

Rudolfs Balcers

Pilippe Cornet

Volleyball:

KFUM Stavanger Volleyball

Live Sørbø NM Gull, beachvolley

Roing:

Stavanger Roklubb

Karen Undset NM Gull, dobbelsculler jr

Elisabeth Fritze NM Gull, dobbelsculler jr

Line Sørbø NM Gull, dobbelsculler jr

Nina Chloe Wesselingh NM Gull, dobbelsculler jr

Truls Åmodt NM Gull, dobbelsculler

Skyting:

Stavanger Skytterlag

Espen Stenhaug NM Gull, baneskyting jr.

Andreas Nordvik NM Gull, stangskyting jr.

Turn:

Stavanger Turnforening

Stian Skjerahaug 3 NM Gull og Nordisk mester mangekamp

Stuping:

Stavanger Stupeklubb

Martin Nåden Dyrstad Nordisk Mester 10m synkronstup

Eirik Valheim Nordisk Mester 10m synkronstup

Sportsdans:

Nord-Jæren Sportsdanseklubb

Ståle Bethuelsen NM Gull, standarddans

Ida Schanke Ingebritsen NM Gull, standarddans

Vektløfting:

Stavanger Vektløfterklubb

Thomas Eide NM Gull og Nordisk Mester, 62 kg

Eskil Andersen NM Gull -77kg, junior og NM Gull, lag, junior

Izak Süssmann NM Gull, lag, junior

Aaron Süssmann NM Gull, lag, junior

Johan Vincent Espedal NM Gull, lag, junior

Styrkeløft:

Sandnes Atletklubb

Linda Kristensen NM Gull, benkpress 84kg

David Eltervåg NM Gull, benkpress 74kg, jr.

Tiril Egeland Nilsen NM Gull sammenlagt, jr.

Rugby:

Stavanger Rugbyklubb

Adam Jones NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Glynn Southee NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Fredrik Nordtun NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Russ Watson NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Sebastian Grebe NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Darren Ross NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Nick Sæby NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Carlos Rodrigues NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Lewis Eaton NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Sondre Gundersen NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Fredrik Skjelbred NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Em Nabs NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Nathan Cummings NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Andre Veigas NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Kristoffer Borsheim NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Alex Diessenar NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Yannick Scheel NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Mickael Guardia NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Tommy Soilemezis NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Stuart Elliot NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Benoit Delevenu NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Barthelemy Fry NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Tukairangi Maxwell NM Gull 15-manns ruby; NM Gull 7’er rugby

Svømming:

Madla Svømmeklubb

Erik Årsland Gidskehaug 3 NM Gull, langbane, jr., 3 NM Gull, kortbane, jr., NM Gull, langbane, sr., 3 Nordiske Mesterskap

Truls Wigdel 5 NM Gull, langbane, jr., NM Gull, langbane sr., 2 Nordiske mesterskap, jr.

Jens Petter Turøy NM Gull, langbane, jr., NM Gull, langbane, sr.

Eivind Bjelland 2 NM Gull, langbane, jr., NM Gull, langbane, sr.

Johannes Kahlbom Wathne NM Gull, langbane, jr.

Randaberg Svømmeklubb

Halvor Arne Borgstrøm, 2 NM Gull, junior

Tennis:

Marcus Sulen NM Gull Tennis, lag

Johannes Gjerdåker NM Gull Tennis, lag

Steffen Hart NM Gull Tennis, lag

Rikhard Holmstrøm NM Gull Tennis, lag

Cezar Johansson NM Gull Tennis, lag