Disse fikk heder i Sandnes og Randaberg

Rogalandsavis

Sandnes:

Styrkeløft:

Birgitte Kielsen Hommersåk atletklubb Gull Styrkeløft VM junior 84kg og gull i EM junior 84kg

Joachim Merenyl Hommersåk atletklubb Gull Styrkeløft Nordisk junior 120+ kg

Andreas Hjelmtveit Hommersåk atletklubb Gull Styrkeløft NM 105 kg utstyrsfritt

Tharald Knudsen Øvrebø Ganddal Atletklubb Gull NM junior styrkeløft 93 kg. Utstyrsfritt

Kristoffer Skadsem Eikeland Ganddal Atletklubb Gull NM styrkeløft 120 kg totalt, gull NM 105 kg benkpress, bronse EM styrkeløft 105 kg totalt og bronse EM 105 kg benkpress

Alastair MCColl Ganddal Atletklubb Gull NM styrkeløft 120+ kg i benkpress og sølv i EM styrkeløft i 120 + kg benkpress

Katrine Hoås KK.67 Trondheim Sølv EM styrkeløft 84 kg. Benkpress

Kristoffer Lund Ganddal Atletklubb Gull NM junior styrkeløft 105 kg

Fluekasting:

Kjetil Bertelsen Sandnes Flycasting Bronse VM Fluekasting



Speedway:

Jan Mikke Bjerk Riska Motorsykkelklubb Gull NM speedway par/lag

Lasse Madland Fredriksen Riska Motorsykkelklubb Gull NM speedway par /lag

Trial:

Sondre Gilje Haga Riska Motorsykkelklubb Gull Nordisk Trial /lag

BMX:

Tore Navrestad Sviland BMX Gull NM BMX individuelt og deltok også i OL

Hege Haga Idsøe Sviland BMX Gull NM BMX og gull i Nordisk

Judo:

Sander Knutsen Sandnes judoklubb Bronse Nordisk mesterskap i judo

Friidrett:

Ida Bakke Hansen Sandnes IL, friidrett Gull NM 4x100m

Hanne Berit Irgens Sandnes IL, friidrett Gull NM junior lengde og gull i NM junior 4x200m (inne)

Jacob Ingebrigtsen Sandnes IL, friidrett Gull NM Terrengløp, kort løype, stafett, Verdensrekord i aldersbestemt klasse

Henrik Ingebrigsten Sandnes IL, friidrett Gull NM 1500m inne, gull i NM 3000m inne. Bronse i EM på 1500m. Deltok i Olympiske leker

Filip Ingebrigsten Sandnes IL, friidrett Gull EM 1500m og gull NM 800m. Deltok i Olympiske leker

Per Magne Florvaag Sandnes IL, friidrett Gull NM Stavhopp (inne)

Joachim Sandberg Sandnes IL, friidrett Gull NM junior 200m inne og gull i NM Junior på 4x200m inne

Agathe Holtan Wathne Sandnes IL, friidrett Gull NM 4x100m, gull i NM junior 100m hekk, gull i NM junior 4x200m inne og gull i NM junior 60m hekk inne

Vilde Aasmo Sandnes IL, friidrett Gull NM 4x100m og NM junior 4x200m inne

Narve Gilje Nordås Sandnes IL, friidrett Gull NM Terrengløp kort løype stafett

Even Meinseth Sandnes IL, friidrett Gull NM junior 4x200m inne og gull NM junior 60m inne

Hans Christian Walker Sandnes IL, friidrett Gull NM junior 4x200m inne

Nathalie O. Johnsen Sandnes IL, friidrett Gull NM 4 x 100 m og gull i NM Junior 4x200m inne

Henrik Skulevold Sandnes IL, friidrett Gull NM junior 4x200m inne

Sykkel:

Joakim Kjemhus Sandnes sykleklubb Gull NM junior fellesstart landeveissykling

Gunn- Rita Dale Flesjå Sola Cykleklubb NM Gull . Deltok i Olympiske leker

Volleyball:

Tuva Aarrestad Sandnes volleybalklubb Gull NM junior i Sandvolley og sølv i Nord europeisk mesterskap i volleyball/lag

Karate:

Eivind Nærland Sandnes karateklubb Gull NM i karate fullkontakt , tungvekt

Turn:

Marthe Gjertson Sandnes turnforening Gull EM junior troppsgymnastikk Mix teamgym og gull i NM Mix Tumbling

Jenny Havn Monge Sandnes turnforening Gull NM junior troppgymnastikk Mix Tumbling

Magnus Oldeide Sandnes turnforening Gull NM junior troppgymnastikk Mix Tumbling og gull i NM troppsgymnastikk Tumbling

Kjartan Frafjord Sandnes turnforening Gull EM junior troppgymnastikk Mix Teamgym og Gull i NM junior troppsgymnastikk Mix Tumbling og gull NM junior troppsgymnastikk i Tumbling

Selma Melstveit Espeland Sandnes turnforening Gull NM junior troppsgymnastikk Mix Tumbling

Johann Skattkjær Bråten Sandnes turnforening Gull NM junior troppsgymnastikk MIx Tumbling og gull NM junior troppgymnastikk i Tumbling

Jone Tangen Sandnes turnforening Gull NM junior troppgymnastikk Tumbling

Åsmund Tveit Sandnes turnforening Gull NM junior troppsgymnastikk Tumbling

Vetle Østbye-Njærheim Sandnes turnforening Gull NM junior troppsgymnastikk Tumbling

Pistolskyting:

Bernard Kvale Sandnes pistolklubb Gull NM i pistolskyting Militærfelt/lag, gull NM pistolskyting Revolverfelt/lag og gull NM Magnum 2- felt/lag

Nina Skibstad Sandnes pistolklubb Gull NM i pistolskyting standarpistol/lag, gull NM pistolskyting Finpistol/lag, gull i NM pistolskyting Grovfelt/lag og gull NM pistolskyting Hurtig fin/lag

Reidun Ann Støle Sandnes pistolklubb Gull Nordisk mesterskap i pistolskyting revolver/individuelt, gull i NM pistolskyting Standarpistol/lag, gull i NM pistolskyting Finpistol/lag, gull i NM pistolskyting Grovfelt/lag, gull i NM pistolskyting Hurtig Fin/lag og gull i NM pistolskyting Spesialrevolver Felt

Reidar Øgreid Sandnes pistolklubb Gull NM pistolskyting Spesialrevolver felt/lag, gull NM i pistolskyting Militærfelt/lag, gull i NM pistolskyting Revolverfelt/lag og gull NM i pistolskyting Magnum 2 - felt/lag

Aina Sandstøl Sandnes pistolklubb Gull NM i Standardpistol/lag, gull NM i pistolskyting Hurtigpistol fin/lag, gull NM pistolskyting Grovfelt/lag og gull i NM pistolskyting Hurtig fin/lag

Tor Jonassen Sandnes pistolklubb Gull NM pistolskyting Spesial Revolver felt/lag, gull NM i pistolskyting Militærfelt/lag, gull i NM pistolskyting Revolverfelt/lag og gull NM i pistolskyting Magnum 2 - felt/lag

Randaberg:

Randaberg kommune hedrer følgende utøvere som har prestert på høyt nivå innenfor idrettsområdet i året som har gått:

Halvor Borgstrøm, RIL svømming

Under langbane NM i Kristiansand tok Halvor Arne Borgstrøm ni medaljer.

Sju av disse var i Junior NM:

Gull på 400 medley og 200 medley

Sølv på 200 bryst - kortbane og 200 bryst langbane

Bronse på 800 fri, 200 fri og 200 butterfly langbane

De to siste medaljene tok han i senior med bronse på både 200 medley og 400 medley.

RIL volleyball

Martine Gilje:

tok sølv med U19 landslaget i NEVZA, og sølv NM U19 med KFUM Stavanger i innendørs volleyball.

NEVZA står for North European Volleyball Zonal Association. Deltakende land er Færøyene, Island, Norge, Sverige, Danmark, Finland og England.

Live Sørbø:

Har gode prestasjoner både i innendørs volleyball og i sandvolleyball.

I innendørs volleyball vant hun gull i NM U17 med Rogaland regionslag, sølv NM U19 med KFUM Stavanger, og sølv med U17 landslaget i NEVZA

I sandvolleyball ble det sølv i NM U17, og gull i NEVZA U17 med Kari Bogen, gull i NM U19 med Tuva Aarrestad. Live vant også Regions NM i sandvolleyball for de opptil 17 år.

RIL Volleyball, Dame elite

Randaberg har hatt elitelag for menn siden midten av 70-tallet. Da UIS volley måtte avvikle sin elitesatsing for damer i 2014 henvendte de seg til Randaberg volleyball med ønske om fortsatt satsing på elitelag for damer i regionen. Et enstemmig årsmøte i Randaberg volleyball gikk inn for å overta elitesatsingen fra sesongen 2014/2015.

Klubben er nå inne i sin tredje sesong med Elitelag for damer. Etter bronse i serien i den første sesongen ble laget både seriemester, sluttspill- og Norgesmester i 2016. I tillegg tok de en fjerdeplass i Nordisk mesterskap.

Laget gjør det også godt i inneværende sesong, og skal spille Cupfinale mot Oslo Volley i Ekeberghallen 14.januar.

Damene jobber målbevisst, trener svært godt og har en høy moral i laget. I tillegg deltar de på en rekke dugnader og stiller opp i verv i klubben. Randaberg volleyball sitt damelag er flotte representanter for «Den grønne landsbyen».