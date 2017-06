Disse er nominert til Amanda-pris

Rogalandsavis

Nominasjonene ble offentliggjort på en pressekonferanse i Oslo

Amanda-prisen deles for 33. gang ut lørdag 19. august i Scandic Maritim Hall i Haugesund. Prisutdelingen sendes på TV 2 og produseres av Rubicon TV. Programleder er Stavanger-skuespiller Pia Tjelta.

Flest nominasjoner har Erik Poppes «Kongens nei» fått. Med 12 nominasjoner i 11 kategorier er dette ny rekord i Amanda-sammenheng. «Kongens nei» overgår dermed en annen storfilm med handlingen lagt til annen verdenskrig, «Max Manus» som i 2009 var nominert i 10 kategorier.

Stavanger-skuespiller Kristoffer Joner er nominert i kategorien beste mannlige skuespiller for sin innsats i filmen «Hjertestart».

Her er årets nominasjoner:

Beste norske kinofilm

Børning 2 – Produsenter Marcus Brodersen og John M. Jacobsen for Filmkameratene, regi Hallvard Bræin

Dyrene i Hakkebakkeskogen – Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A. Sivertsen

Kongens nei – Produsenter Finn Gjerdrum og Stein B. Kvae for Paradox, regi Erik Poppe

Beste barnefilm

Dyrene i Hakkebakkeskogen – Produsenter Ove Heiborg, Elisabeth Opdal og Eirik Smidesang Slåen for Qvisten Animasjon, regi Rasmus A. Sivertsen

Snekker Andersen og Julenissen – Produsenter Are Heidenstrøm og Martin Sundland for Fantefilm, regi Terje Rangnes

Tungeskjærerne – Produsent Ingvil Giske for Medieoperatørene, regi Solveig Melkeraaen

Beste regi

Erik Poppe – Kongens nei

Izer Aliu – Fluefangeren

Kim Hiorthøy – The Rules for Everything

Beste kvinnelige skuespiller

Ruby Dagnall – Rosemari

Tuva Novotny – Rosemari

Tindra Hillestad Pack – The Rules for Everything

Beste mannlige skuespiller

Anders Baasmo Christiansen – Hoggeren

Jesper Christensen – Kongens nei

Kristoffer Joner – Hjertestart

Beste kvinnelige birolle

Gisken Armand – Gilberts grusomme hevn

Kjersti Tveterås – Løvekvinnen

Sarah Francesca Brænne – The Rules for Everything

Beste mannlige birolle

Anders Baasmo Christiansen – Kongens nei

Bjarne Syversen og Terje Syversen – Hoggeren

Karl Markovics – Kongens nei

Beste filmmanus

Hilde Susan Jægtnes, Jorge Camacho og Arild Andresen – Hjertestart

Harald Rosenløw Eeg og Jan Trygve Røyneland – Kongens nei

Izer Aliu – Fluefangeren

Beste foto

Øystein Mamen – The Rules for Everything

Nils Eilif Bremdal – Fluefangeren

John Christian Rosenlund – Kongens nei

Beste produksjonsdesign/scenografi

Karl Júlíusson – Løvekvinnen

Maria Ducasse – The Rules for Everything

Peter Bävman – Kongens nei

Beste visuelle effekter

Torgeir Busch, Ivar André Rystad og Lars Erik Hansen – Børning 2

Álvaro Alonso Lomba – Dyrene i Hakkebakkeskogen

Arne Kaupang – Kongens nei

Beste musikk

Gaute Storaas – Dyrene i Hakkebakkeskogen

Johan Söderqvist – Kongens nei

Kim Hiorthøy – The Rules for Everything

Beste klipp

Einar Egeland – Kongens nei

Even Sigstad – Supervention 2

Robert Stengård – Barneraneren

Beste lyddesign

Petter Fladeby og Vidar Grande – Børning 2

Baard H. Ingebretsen og Tormod Ringnes – Dyrene i Hakkebakkeskogen

Christian Schaanning – Kongens nei

Beste kortfilm

Fanny – regi Halfdan Ullmann Tøndel, produsent Andrea Berentsen Ottmar for Frokost film

Min søster – regi Liv Joelle Barbosa Blad, produsent Nina Maria Barbosa Blad for Barbosa Blad Film

The Absence of Eddy Table – regi Rune Spaans, produsent Eric Vogel for Tordenfilm

Beste dokumentarfilm

69 minutter av 86 dager – regi Egil Håskjold Larsen, produsent Tone Grøttjord-Glenne for Sant & Usant

Nowhere to Hide – regi Zaradasht Ahmed, produsent Mette Cheng Munthe-Kaas for Ten Thousand Images

Tungeskjærerne – regi Solveig Melkeraaen, produsent Ingvil Giske for Medieoperatørene

Beste utenlandske kinofilm

Arrival – regi Denis Villeneuve, distributør United International Pictures

Jeg, Daniel Blake – regi Ken Loach, distributør Norsk Filmdistribusjon

La La Land – regi Damien Chazelle, distributør Nordisk Film Distribusjon

Manchester by the Sea – regi Kenneth Lonergan, distributør United International Pictures

Moonlight – regi Barry Jenkins, distributør Selmer Media

I tillegg deles Amandakomiteens Gullklapper og Amandakomiteens Ærespris ut samt Folkets Amanda (publikumsavstemning). Til sammen skal det deles ut 20 priser.

