Dette ønsker de for sine klubber i 2017

RA-sporten tok for seg trenerne for de fire lokomotivene i den lokale lagidretten i romjulen. Vi stilte trenerne til Viking, Sola HK, Sandnes Ulf og Stavanger Oilers følgende spørsmål;

– Om du fikk tre realistiske ønsker oppfylt for ditt lag det kommende året – hva ville det vært?

– Full stadion

Viking-trener Ian Burchnall, som har kost seg med engelsk jul hjemme i Leicester, tar over et lag som har hatt store problemer i 2016.

Utenfor banen har skrantende økonomi og bråk i styrene preget overskriftene. På banen bidro stadige spillersalg og en tynn stall til at laget slet veldig i siste halvdel av sesongen. Burchnalls ønsker speiler selvsagt dette.

– Ønske nummer én er en sterk tabellplassering i eliteserien i 2017, sier den nye Viking-treneren til RA.

Samtidig er han ikke i tvil om hva som er en god nummer to. Han vil gjerne gi fansen festen forgjengeren Kjell Jonevret ikke klarte.

– En tur til Ullevaal for cupfinalen!

Om hans tredje ønske også skulle slå til bør summen være at Viking er ute av de fleste problemer etter 2017 er ferdigspilt.

– Jeg ønsker å se at stadion fylles og at det snakkes om laget i byen igjen, sier Burchnall til RA.

Vil ha toppscoreren

Sola-trener Knut Ove Joa er kanskje hakket mer kreativ i sine juleønsker for det kommende året.

– Nummer én er at vi slipper inn 23 mål i snitt i de fjorten gjenstående matchene, sier han til RA.

Laget hans har tidvis slitt defensivt, og Joa vet at dette må ordnes opp i dersom hans andre ønske skal slå til.

– At Sola klarer en historisk sluttspillmedalje!

Det tredje ønsket til Joa er av den mer individuelle sorten. Samtidig vil det også hjelpe laget mye.

– Det er at Tonje Nøstvold blir toppscorer i Grundigligaen. Da vil Sola ha hatt toppscoreren i serien to sesonger på rad.

Vil ha stabilitet

I Sandnes var 2016-sesongen som Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Forskjellene fra vår til høst i prestasjonene var enorm. Det første ønsket til Bengt Sæternes går på å finne et botemiddel på dette.

– Jeg håper på en stabilt god sesong for A-laget og at vi blir enda bedre enn i 2016, sier Sæternes til RA.

Det andre ønsket hans går på fasiliteter.

– Jeg håper vi i klubben vet at høstsesongen 2018 blir spilt på ny stadion.

Om Bengt Sæternes får oppfylt sitt tredje ønske, samtidig som Ian Burchnall får sitt andre, vil det være duket for lokal invasjon i Oslo.

– Mitt tredje ønske er cupfinale i 2017, sier Sæternes.

Ny dobbel

Av de lokale toppklubbene er det definitivt Oilers som har hatt det beste 2016 både sportslig og økonomisk. Klubben tok «The Double» i norsk ishockey nok en gang og den nye treneren Pål Gulbrandsen vil ikke være dårligere enn forgjengeren i 2017.

– Jeg ønsker at vi holder oss skadefrie, at vi blir seriemestere og at vi tar et nytt NM-gull, er, kanskje ikke helt overraskende, hans tre ønsker for året vi snart går inn i.

Dermed er listen lagt for lagsporten i 2017.