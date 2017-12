Rogalandsavis

Morgendagen blir stri, med kuling, mye regn og snø i fjellet. Men: Lysning er i sikte.

– Tirsdag vil vinden ta seg opp, og vi må nok regne med kuling, og del blir en del nedbør, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Vinden kommer først fra sørvest, og det er usikkert akkurat hvordan lavtrykket vil passere Rogaland, men det kan bli vind fra sørlig retning i sør, og fra nordlig retning helt i nord i fyllet.

– Etter hvert vil all vinden dreie over på nordvest, sier Andersen.

Lettere, men det kan bli byger

Videre ut i romjulen vil det derimot lette noe, og selv om yr.no antyder at det blir regnfritt og skilter med en ganske lite skjult sol, vil ikke Andersen sette to streker under det svaret.

– Det kan bli null millimeter, men det kan også bli byger, men det kan også være perioder med opphold.

– Sol?

– Det kan være det blir det, men jeg kan ikke love mye sol, sier meteorologen.

Mer snø i Sirdal

Hytteferierende i Sirdal kan regne med snø.

– Stavanger får regn, men i morgen vil det nok komme en del snø i høyden, sier Andersen, som uten å komme med oppsiktsvekkende nytt legger til at det regner i Bergen også. Hvilken sikt det blir til nyttårsrakettene i Stavanger-distriktet vil hun ikke ha noen særlig formening om ennå.

Oppsummering de neste to døgn i Rogaland. slik yr.no regnet med utviklingen mandag formiddag:

Tirsdag: Dreining til sør og sørøst stiv kuling på kysten og utsatte steder. Snø og sludd, regn i lavere strøk. Kan hende lokalt mye nedbør.

Onsdag: Vestlig bris, opp til stiv kuling på kysten. Fra om ettermiddagen bris mellom sørøst og sørvest, opp til liten kuling på kysten. Regn, sludd og snø i indre og høyereliggende områder. Forbigående lettere vær utover kvelden.