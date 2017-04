Denne katten ble funnet med omfattende skuddskader

Rogalandsavis

Den hjerteskjærende dyrehistorien fant sted på Nærbø i Hå kommune.

Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren ble koblet inn da flere dyr måtte omplasseres etter at dyreeieren gikk bort. Bonden hadde fire katter og én hund.

– Vi hentet først inn to katter og hunden og fikk de plassert i et fosterhjem. Den tredje katten ble hentet noe senere, forteller leder i Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren, Egil Heine Strand til RA.

Flere prosjektiler

Den siste katten var så pjusk at den ble tatt med til veterinær. Der ble det avdekket at den hadde flere små prosjektiler i kroppen, blant annet i hodet, enten hagl eller luftgeværkuler.

Noen av prosjektilene satt så dypt og hadde påført katten så store skader, at sammen med andre helseproblemer avgjorde veterinæren at det var best for katten å bli avlivet.

– Katten Miss MooMoo kunne ikke omplasseres, men måtte avlives med alvorlige skader, sier Strand.

Kosete katt

Lederen i Dyrebeskyttelsen forteller at katten var svært kosete og kjærlig.

– Miss MooMoo ville blitt en svært god katt for de som etter hvert hadde fått adoptere henne, dersom hun hadde kunnet leve videre, sier Strand.

– Ved å politianmelde saken håper vi etterforskningen vil avdekke hvem som har påført katten disse lidelsene og at de blir trukket for retten og gitt sin rettmessige traff, sier Strand.