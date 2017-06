Denne gjengen hylles av Burchnall

Rogalandsavis

Selv om antallet tilskuere på Vikings hjemmekamper gradvis har gått ned, har støtten på bortekampene på Østlandet økt betraktelig etter at flere med mørkeblå hjerter samlet seg for å danne Viking Oslo som reiser sammen på bortekamp.

– Det er fantastisk gøy å være en del av Viking Oslo, selv om det går rimelig dårlig med klubben akkurat nå. Vi treffes før kamp, tar noen glass og reiser på kamp. Akkurat nå føles det som vi støtter en hjelpende venn i nøden, og for Viking stiller vi alltid opp, sier journalist Knut Gjerseth Olsen.

Mange med «feil» dialekt

Sammen med blant andre Klassekampen-kollega Mímir Kristjánsson var han med på å starte opp Vikings supportergruppe i hovedstaden.

– Da vi startet Viking Oslo for et par år siden hadde jeg sittet alene hjemme for å se Viking i ti år. Det er klart det er mye kjekkere å se kampene sammen med andre og dele opplevelsen, selv om det akkurat nå er kjekkere før og etter kamp, sier han.

Begge sier at det er en veldig fin måte å bli kjent med nye folk på, og at det stadig vekk strømmer til med nye Viking-supportere som vil bli med.

– Vi har blitt kjent med en god del som har «feil» dialekt, men som har mor eller far eller en annen tilknytning til Stavanger. Viking har satt store spor etter seg i fotballhistorien, så det dukker stadig vekk opp nye fans, sier Gjerseth Olsen.

Til Åråsen

Neste «hjemmekamp» for bortesupporterne er mot Lillestrøm på Åråsen 18. juni. Da vil det være 394 dager siden Viking Oslo fikk oppleve seier sist, mot nettopp Lillestrøm på Åråsen.

– Den kampen husker jeg veldig godt. Det var sinnssykt bra trykk fra Viking-fansen på tribunen, og stemningen ble bare bedre og bedre etter hvert som kampen gikk og spesielt da Viking vant helt på slutten. Det blir en viktig kamp også i år, da Lillestrøm også er med i nedrykksstriden. Vi skal i hvert fall gi alt, sier Olsen.

Ber folket skjerpe seg

Men før den kampen er det Kristiansund hjemme. En kamp Viking nesten er nødt til å vinne for ikke å bli totalt akterutseilt.

– Om årets Viking er det to ting å si. Det ene er at du blir fryktelig sur når du får følelsen av at laget ikke gir jernet, men samtidig er det hakket mer dramatisk å følge et lag i nedrykksstriden. Det er mer blest om Viking i år, både i hovedstadsmediene, blant mine kompiser og på sosiale medier. Dessverre har det ikke gitt seg utslag i større oppmøte på stadion, sier Kristjánsson.

Han mener trykket og gutsen som gjør det gøy å gå på kamp, nesten uavhengig av resultatet, ikke finnes i Stavanger i dag.

– Viking-supporterne i Stavanger må våkne nå. Du ser ikke på Viking fordi fotballen er av den høyeste kvaliteten, men fordi du identifiserer deg med laget og byen. Ungene i byen drømmer fortsatt om å spille for Viking, og da nytter det ikke at du som 30-40-åring ikke gidder å støtte laget. Å heie på Viking er noe du blir født inn i, og som du ikke kommer deg unna, sier Kristjánsson.

Burchnall: – Pur klasse

Støtten har ikke gått upåaktet hen i Viking.

– De er pur klasse og stopper aldri! Det er bare å beklage at de har fått se så mange kamper og aldri en seier. De ga seg ikke engang på 4–0 mot Godset. Etter kampen hyllet de spillerne. Det behøvde de, sier Ian Burchnall til RA.