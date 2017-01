Debatt: Useriøst Stavanger-budsjett

Rogalandsavis

Av: Eirik Faret Sakariassen, Kommunalråd Stavanger kommune, Gruppeleder Stavanger SV

I mange år har flertallspartiene beskyldt opposisjonspartiene for å ha uansvarlige budsjetter, noen ganger med økt låneopptak eller budsjettering som ikke går opp. Det har blitt kalt monopolpenger og påstått at inntektspostene er blåst opp.

Når Stavanger SV lager budsjett, gjør vi det med utgangspunkt i at kommunen teknisk sett skal kunne drives etter det. Det er med andre ord et realistisk budsjett. Våre tall gjennomgås og godkjennes av kommunens økonomer, og slik sikrer vi at budsjettet er ansvarlig.

Det er flere punkter som en samlet opposisjon mener er kritikkverdige i flertallspartienes budsjett:



• De øker lånegjelden årlig, mellom 18 og 123 millioner kroner. Samlet gjennom fire år: 305,4 millioner kroner.

• De budsjetterer med økt skatteinngang fra 2018–2020 (Høyst usikkert).

• De vil spare 5 millioner kroner årlig på «langsiktig omstilling».

• De antar at lønnsforhandlingene skal bli lavere enn Solberg-regjeringen og KS, og nedjusterer lønnsveksten fra 2,4 % til 2,2 % og «sparer» dermed 7 millioner kroner.

• De vil at man skal spare gjennom «effektivisering som følge av mer bruk av teknologi». 5 millioner i 2017, 10 mill kroner i 2018, 15 mill kroner i 2019 og 20 mill kroner i 2020.

Dette er helt useriøs budsjettering.

Og det er uansvarlig, fordi mange av disse postene er veldig usikre og noen av dem vil vi nesten garantert ikke spare på. Hvordan skal vi greie å bli mer effektive tilsvarende 50 millioner kroner på fire år ved bruk av teknologi? Hvordan kan Høyre og Frp budsjettere med at deres egen regjering tar feil når det gjelder lønnsvekst i 2017?

Det øker lånegjelden kraftig, som er å sende regningen til kommende generasjoner. Mens SVs budsjett bidrar til å redusere kommunens gjeld med i overkant av 25 millioner gjennom de neste fire årene, vil flertallspartiene gi oss over 300 millioner kroner mer i gjeld.

Det er helt uansvarlig.

Til slutt er dette urealistisk. I 2016 skulle flertallspartiene spare 20 millioner kroner på ansettelsesstopp. Vi advarte i fjor, og sa at dette var urealistisk. Men vi talte, da som nå, for døve ører. Resultatet: De sparte litt over 800 000 kroner De bommet med andre ord med nesten 19 millioner kroner. Mye tyder på at det vil bli samme trend for flere av punktene over.

Ofte kan vi være politisk uenige om retningen. SV og flertallspartiene ser verden på ulike måter, og det aksepterer vi. Men at vi skal måtte si at et budsjett er useriøst, uansvarlig og urealistisk er uvanlig. Denne gangen er det helt nødt å få dette fram. Jeg er veldig bekymret for hvordan det kommende budsjettåret blir, når det er laget et så dårlig utgangspunkt.

38 folkevalgte i Stavanger bystyre har stilt seg bak dette. Høyre, Frp, Venstre, KrF, Sp g Pp er ansvarlige for budsjettvedtaket og resultatene vi vil se gjennom 2017.

Jeg håper jeg tar feil. Men jeg frykter at jeg har rett.