Debatt: «Røyking på busstopp»

Av: Emma Bystøl-Hill, 8G Kannik skole

Folk må skjerpe seg! Jeg er lei av å bli utsatt for passiv røyking.

Det høljer ned i Stavanger, jeg løper mot busstoppet og kaster meg inn i ly og er glad for at jeg har sluppet å stå ute i regnet. Så ser jeg at personen ved siden av meg, tar opp en røyk som han/hun tenner på. En svær røyksky omgir nå hele busskuret og kommer inn i klærne og håret mitt, jeg kjenner den kvalmende lukten som fyller hele luften.

Jeg er ennå et barn og når noen utsetter meg for passiv røyking er det direkte skadelig for meg. Stoffene i røyken skader helsen min! Disse stoffene er ekstra farlige for barn og vi må slippe å utsettes for dette!

Til dere som røyker. Jeg skjønner at dere ikke vil bli våte og kalde, men hvis alternativet er at du utsetter meg og andre for passiv røyking, så må du heller stå ute!

Til slutt, en oppfordring: En ting er at du velger å ødelegge din egen helse og kropp med å røyke, men ta hensyn til oss andre og la oss slippe å utsettes for dette.