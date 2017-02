Debatt: Nei til matsvinn, ja til matsentral!

Rogalandsavis

Av Michelle Flagstad, bystyrerepresentant Miljøpartiet De Grønne

Hvis vi skal kreve null matkasting, må vi også ha et godt system for å unngå matsvinn. De Grønne vil derfor etablerte matsentral i Stavanger.

I Oslo sparte matsentralen 800 tonn mat fra å gå i søpla i 2015, ved å dele ut 1,6 millioner måltider. I 2016 har matsentralen spart 1050 tonn mat fra å gå i søpla , ved å dele ut 2,1 millioner måltider. Dette har en miljøfordel på utrolige 2800 tonn CO2-ekvivalenter.

I dag går 30 prosent av verdens jordbruksareal til å produsere mat som aldri blir spist. Dette er ikke etisk forsvarlig. I Norge kaster vi 355 000 tonn mat i året, tilsvarende en verdi på 20 mrd. kroner. Vi kaster mye spiselig mat som kunne mettet 900 000 mennesker. Ikke minst er det en kraftig klimabelastning ved å produsere denne maten, på hele 978 000 tonn CO2! Dette tilsvarer like store utslipp som 375 000 bensin- og dieselbiler.

Hvis vi ønsker å spare miljøet, å spise mer lokalt, jobbe mot mer selvforsyning og mindre sløsing, er det ingen tvil om at vi må få ned matkastingen. Her har mange et stort ansvar, og vi kan gjøre politiske endringer som gjør det lettere for bedrifter og organisasjoner å bevare mest mulig mat. Det er nettopp det vi gjør med en matsentral.

Mange gode krefter jobber i dag for å samle inn overskuddsmat som deles ut til trengende, først og fremst Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen. Sistnevntes kjøle- og frysekapasitet er sprengt. «Too good to go» er en app som muliggjør at restauranter/caféer/bakerier kan selge overskuddsmaten på kvelden til kunder for en billigere penge. Butikkene selger datovarer til en billigere penge. Flere og flere vil gjøre mer, og behovet for en matsentral er økende.

Miljøpartiet De Grønne er forkjempere for mindre matsvinn. Resolusjonen «Forsvinn, matsvinn!» ble vedtatt på landsmøte 2016, med 13 ulike tiltak som kan bidra til å redusere matsvinn. KrF hat tatt initiativ til å få en sak om matsentral i Stavanger, noe vi synes er utrolig bra. Endelig kommer saken til Kommunalstyret for miljø og utbygging 31. januar. Her vil vi stemme for matsentral og vi håper alle kan være med på vedtaket, slik at vi også tar vår del av ansvaret om å redusere matsvinn.