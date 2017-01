Debatt: Hijab på sykehjem

Rogalandsavis

Av: Jorunn Haram

Det er med stor forskrekkelse jeg ser skriveriene angående Blidensol sykehjem. Dette etter at hijab-tilhengere provoserte fram uvilje mot styrets vedtak om forbud mot dette omstridte hodebekledning.

Styret i en bedrift er ledende og skal bestemme hvilke regler som skal gjelde for bedriften. De skal ansette daglig leder, og denne skal påse at regler og vedtak blir etterfulgt. Reglene som styret har vedtatt, er så klart til beste for pasientene, som er brukere av institusjonen. Det er disse som det skal tas hensyn til slik at de ikke påføres ekstra belastninger. De demente er ekstra vare og blir lett redde og usikre for fremmede elementer.

Blidensol har de beste referanser som sykehjem for demens, og styret har i alle år klart oppgaven sin med glans. Stor takk til styret for utmerket ledelse. I de innlegg som er kommet til uttalelse i avisen, er ikke hensynet til pasientene nevnt med et eneste ord. Skulle tro at det burde være det essensielle i hele saken. Pasientene skal være i sentrum både for de ansatte og de med sterke meninger om Blidensol som pleiehjem

Stavanger kommune burde ikke blande seg inn i styrets vedtak, men heller bidra til at et sykehjem i kommunen med de beste referanser kan fortsette i samme stil, til beste for pasientene. Så får ordførerens meninger være underordnet.

At de ansatte gjør opprør mot styrets vedtak, skaper uro og uhygge på arbeidsplassen, dette går jo i første grad utover pasientene. Er de ansatt på Blidensol for å tjene pasientene, eller for å rettferdiggjøre seg selv og sine egne prinsipper? At hijab har sin plass i muslimske samfunn styrt av menn og for menn, er en kjensgjerning og et tegn på underkastelse. Imidlertid hører disse uten tvil ikke hjemme i vårt kvinnefrigjørende samfunn. Her er det et fremmedelement som skaper uro og forargelse i hele samfunnet.

