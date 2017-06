Curtis Gedig er klar for Oilers

Rogalandsavis

Som RA skrev lørdag har Oilers jobbet en lengre periode med å sikre seg spilleren. Nå er alle formaliteter i orden.

– Vi har egentlig hatt en dialog gående en stund og av de utenlandske backene var det Gedig vi prioriterte å bruke tiden på, sier Higson.

Ferdig med backkorpset

Sportsdirektøren er meget godt fornøyd med signeringen. Gedig hadde smått ufattelige 52 poeng på 43 kamper i grunnserien for Stjernen i 2015/2016-sesongen. Han scoret også 26 mål for et lag som er langt svakere enn Oilers.

– Jeg kjenner agenten hans godt og vi fikk tak i ham via ham. Curtis var på markedet etter forrige sesong. Han hadde egentlig en avtale på én pluss én sesong med Olten i Sveits, men de valgte å gå en annen vei etter denne sesongen. Vi luftet tidlig at vi var interesserte, sier han.

Higson og Oilers har med 190 centimeter høye og 93 kilo tunge Gedig gjort seg ferdig med backposisjonen.

– Dette er en spiller vi kjenner. Han er offensiv og liker å gå i angrep. Hos oss skal han på spille på det han er god på å bidra offensivt. Gedig har en generelt god spilleforståelse, er god på skøyter og leser situasjoner for så å fylle på i angrep. Så er han god i overtall.

– Det snakkes om 70 poeng i Oilers etter over 50 i Stjernen?

– Om folk har sånne forventninger er de for høye. Men ja. Alle vet at vi får en back som er veldig god i den norske ligaen. Men han skal inn i laget han også. Én mann gjør ikke forskjellen alene, sier Higson.

Håper på to nye denne uken

Han er nå to signeringer unna å være ferdig med sommerhandelen. To løpere skal inn.

– Vi er i dialog og håper å ha klar i alle fall en spiller i løpet av uken. Kanskje to, sier Higson.