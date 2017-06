Cezinando kommer til Folken

Rogalandsavis

Kristoffer Cezinando, kjent under artistnavnet Cezinando, var på besøk i Stavanger i mars, og er også bekreftet til Utopia i september.

– Når han kommer til salen i Folken, er det som headliner med eget show og full kontroll som en del av en stor norsk klubbturné, melder Folken.

Cezinando vant prisen for årets nykommer under P3 Gull i 2016 og prisen for årets tekstforfatter under Spellemannprisen i 2017.