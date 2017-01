Cardinal kåret til landets beste ølbar

Rogalandsavis

RateBeer, som er en av verdens største nettsider for ølkjennere, har hvert år en prestisjetung kåring av beste aktører i flere ølrelaterte kategorier.

Beste ølpub er en av disse, og her kåres blant annet de beste pubene land for land.

I Norge er Cardinal som ligger helt på topp, sammen med Henrik Øl og Vinstove, Café Sara.

LES OGSÅ: Lervig stadig mer stødig

Ølkjennerne bak kranene i puben på Skagen er inne i toppen for sjuende året på rad. Det er daglig leder Tom Erichsen både stolt og glad for.

– Veldig gledelig, og ikke minst en anerkjennelse av arbeidet som legges ned her daglig. Vi setter stor pris på at innsatsen og den genuine interessen vi har for kvalitetsøl blir lagt merke til. Slike kåringer er det beste skussmål vi kan få, sier Erichsen, som skryter av de ansatte.

– Det er mange kunnskapsrike, ølinteresserte og dedikerte personer her som legger ned en stor innsats, sier han til RA.

Tøffere konkurranse

Cardinal har et enormt utvalg av øl, og har til enhver tid mellom 550 og 600 ølsorter inne. Posisjonen som ølpub nummer én har de hatt i årevis.

I syv år har Cardinal vært inne på RateBeers topplister.

Erichsen forteller at det ikke legger noen demper på gleden, snarere tvert imot.

– Da vi startet var vi bortimot eneste pub i hele Rogaland som viet vår oppmerksomhet til kvalitet og utvalg på ølfronten på den måten. Slik er det ikke lenger. Spesielt på landsbasis er konkurransen blitt større og tøffere, sier Erichsen til RA.

LES OGSÅ: Nå skal denne restauranten flytte

Siden den gang har en ølbølge skyllet over landet. Antallet bryggerier har gått fra rundt 30 for ti år siden til over 200 i dag. Spesialøl fra mikrobryggerier er etterspurt på en helt annen måte enn før. Det samme er steder som har kunnskap blant de ansatte, og bredde og kvalitet i sortimentet.

– En kan vel si at det er vanskeligere å holde posisjonen på toppen, enn det var å havne topp-posisjonen i utgangspunktet. Desto mer gledelig er det da å få en bekreftelse på at vi fortsatt leverer på et nivå som ølkjennere setter pris på. Det gir inspirasjon til å fortsette, sier Erichsen.