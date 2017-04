«Byttå» til Oilers – festen kan begynne

Rogalandsavis

– Dette var bare helt fantastisk deilig og noe av det største jeg har opplevd, sa en rørt Christian Dahl-Andersen til TV 2 etter kampen.

Dahl-Andersen var det aller første intervjuobjektet etter kampen. Ikke fordi han scoret, men fordi han gjorde en god kamp, men også hans aller siste.

– Her startet jeg med ishockey og sannelig får jeg ikke avslutte her også, fortsatte en rørt 36-åring i hans aller siste kamp.

Sjette på rad

Med 5–2-seieren mot Frisk Asker viste også Oilers at de er landets desidert beste lag, hvis noen var i tvil om det.

– En utrolig deilig seier for et helt fantastisk lag. Vi har så mange sterke hoder, både på laget og ellers i hele klubben. Oilers er en fantastisk klubb på alle måter, og nå skal vi ta oss en fest når vi kommer hjem sent i kveld eller i natt, sa trener Pål Gulbrandsen etter kamnpen – før laget fikk pokalen.

Kongepokalen er hans første – som trener.

– Det var en rå opplevelse å ta min første kongepokal som hovedtrener. Jeg må la det synke inn, tilføyde han.

Det får han tid til, blant annet på turen hjem til Stavanger. Der er nemlig festen godt i gang allerede. Da kampen ble spilt var nærmere 500 Oilers-supportere samlet på hotellet ved siden av klubbens arena. God stemning ble det da målene rant inn mot slutten. Jubelen sto i taket for lagets sjette mesterskap på rad.

Beste spiller

Oilers kom nok en gang bakpå, men de har vist en evne til å slå tilbake. Gullrekka leverte varene nok en gang. Dan Kissel kom nok en gang på scoringslisten. I morgen skal han kanskje svare på hva han skal gjøre videre.

– Vi snakker ikke om det nå, men kanskje i morgen. Nå skal jeg og resten av klubben kose oss til langt på natt. Det fortjener vi, sa han til TV 2 etter kampen.

Mye tyder på en likør til kaffen.

Kissel ble også kåret til finalespillets store profil. Ikke ufortjent det heller. Det er imidlertid et helt lag som har vunnet, men man kommer ikke unna spillere som Kissel eller Mark van Guilder. Begge har vært helt sentrale og ikke minst nødvendige for å dra pokalen i land.

Her bør Oilers sette seg ned allerede onsdag for å ta en prat med spillerne, men først er det en skikkelig fest på gang.

Lander sent – men fest blir det

Oilers hadde god støtte i Askerhallen. Noen av de tilreisende kommer seg hjem sammen med laget. Oilers lander på Sola rundt klokken 00.15 og skal fra flyplassen til utestedet Hall Toll, men det blir etter midnatt. Rundt klokken 01.00 ankommer laget stedet. Selv om det er sent for mange, så vil det trolig være flere hundre supportere som tar turen. Noen har avlyst jobben i morgen, mens andre har tatt seg ferie.

Oilers-sjef Tore Christiansen sa det på denne måten etter kampen, etter at han hadde tatt på seg gulldressen for sjette året på rad. Den passer godt ennå.

– Dette her blir aldri kjedelig. Det er like kjekt hver eneste gang, sa han til NTB.

KAMPFAKTA: NM-sluttspillet ishockey menn tirsdag, finale 6. kamp (best av 7):

Frisk Asker – Stavanger 2-5 (0-0, 2-3, 0-2), sammenlagt 2-4

2800 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 1-0 (26.39) Jonas Berglund, 1-1 (31.57) Eric Nystrom (Mark Van Guilder, Dan Kissel), 2-1 (37.07) Ryan Hayes (Jimmy Andersson, Vinnny Saponari), 2-2 (38.18) Timothy Kunes (Van Guilder), 2-3 (39.12) Nystrom (Kristian Forsberg).

3. periode: 2-4 (54.46) Eirik Salsten (Markus Søberg), 2-5 (58.37) Kissel (Daniel Bøen Rokseth, Dennis Sveum).

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Roy Stian Hansen, Storhamar.

Utvisninger: Frisk Asker 1 x 2 min. Stavanger 2 x 2 min.