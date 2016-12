– Bytt gavene så fort som mulig

Rogalandsavis

Familien Strøm Omdahl var på byttetur andre juledag.

– Jeg skulle bare innom Cubus for å bytte en jakke jeg fikk til jul. Det er i utgangspunktet alt, men jeg ramler jo alltid litt innom romjulssalget, sier Heidi Omdahl til RA.

– Jeg klarte å bruke opp gavekortet jeg har fått. Det er greit når det klaffer, legger Espen Strøm til.

For lange armer

Litt lenger opp i etasjene på Arkaden er Signe Stølan Høgberg på byttetur.

– Jeg har byttet en bok i et spill, og så må jeg bytte en genser for sønnen min, som hadde litt lengre armer enn giveren hadde trodd, sier hun.

Selv er hun streng med ønskelisten, og pleier som regel ikke få dobbelt opp av ting.

– I år fikk vi dobbelt opp av to bøker som ikke engang sto på listen, så det var jo litt artig. Men det var ingen problem å få byttet, sier hun.

På Ark i Prostebakken var byttingen allerede godt i gang i går formiddag.

– Det begynner å ta seg opp nå, og vi forventer noen intense byttedager framover. Det pleier å hope seg veldig opp i romjulen, sier butikkmedarbeider Håkon Jonassen til RA.

Han sier det virker som om folk har lagt om kjøpevanene sine, og at julegavene ble kjøpt tidligere i år enn ellers.

– Før var det mer kaotisk, men nå tror jeg folk har blitt mer bevisste på hva og når de handler, sier Jonassen, som ikke tror byttedagene kommer til å bli mindre travle selv om folk var tidlig ute.

Forbyr salg

Han legger samtidig til at Ark har utvidet byttetid, og at bøkene kan byttes til midten av januar. Videre sier han at det er mye salg, men ikke på de nyeste bøkene.

– Du risikerer ikke å finne årets bestselgere på romjulssalg. Bokloven forbyr oss faktisk å ha salg på de nyeste utgivelsene, sier han.

I tillegg kan han berolige dem som kanskje mistet byttelappen midt i julestria.

– Så lenge vi fører boken kan kunden bytte, selv uten byttelapp, sier Jonassen.

Mange bytter

Virke har ikke tall på hvor mange som bytter gaver, men de anslår at tallet er veldig høyt.

Johanne Kjuus er fagsjef i Virke handel, og sier de ikke har tall på hvor mange som returnerer julegavene sine i romjulen.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor mange det er, men vi vet at veldig mange bytter gaver i romjulen, sier Kjuus.

Hun sier romjulsdagene også brukes til nye innkjøp, i tillegg til bytting. Samtidig sier hun at det tradisjonelle nyttårssalget har falt litt vekk.

– Nå har det vært salg og gode tilbud helt siden Black Friday i november. 6 av 10 sa de handlet julegaver på Black Friday, så forbrukerne har nok blitt mer bevisste på at det går an å gjøre gode kjøp før jul, og ikke bare i romjulen, sier Kjuus.

Lønner seg å være rask

Å bytte julegaver er en gammel tradisjon, og ikke noe du egentlig har krav på. Likevel pleier butikkene å være greie, men det lønner seg å gjøre unna byttingen så fort som mulig, sier Forbrukerrådet.

– Har du fått dobbelt opp av noe, eller ønsker å bytte til andre farger eller størrelser, anbefaler jeg å gjøre det så fort som mulig, sier Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet.

Ingen lov

Hun forteller at det faktisk ikke finnes en lov som sier at du har rett til å bytte varen din.

– Det finnes ingen bytterett i norsk lov, slik mange tror. Det har likevel blitt så vanlig, at du kan regne med at det går greit. Det er en såkalt sedvane. Det er likevel butikkenes betingelser som gjelder, og de kan variere fra butikk til butikk, sier Flønes.

Hun sier du også bør tenke på at varen du ønsker å bytte, skal kunne selges på nytt av butikken, så butikkene kan kreve at du leverer varen hel og i originalemballasjen.

– Bytteretten gjelder i utgangspunktet vare mot vare, slik at du ikke kan kreve penger tilbake. Men du kan oftest få en tilgodelapp, om du ikke finner noe du ønsker deg i butikken. Å bytte så raskt som mulig, helst i romjulen, er lurt. Noen lar deg imidlertid bytte i et helt halvt år, så sjekk hva som gjelder i butikken du skal i, sier Flønes.

Mange julegaver kommer på salg i januar, så det lønner seg å bytte før salget starter.

– Om gaven du fikk til jul selges til halv pris i januar, er verdien på julegaven falt tilsvarende, siden du kun har krav på å bytte varen, sier Flønes.

Når det gjelder netthandel, sier Flønes at du har 14 dager på deg fra du mottar varen, dersom du ønsker å bytte.

– Når du handler på nett, følger det med et angrerettsskjema. Det fyller du ut og sender tilbake dersom det er noe du ønsker å bytte. Dersom de 14 dagene har gått, kan du likevel ringe butikken og sjekke, da det er noen som tilbyr retur utover de to ukene, sier Flønes til RA.