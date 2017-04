Byggeglede på Midjord, men skadetrøbbel bekymrer i Brodd

Rogalandsavis

Mandag 2. påskedag starter 3. divisjon opp igjen, og Brodd er blant lagene i den lokale avdelingen. På Midjord er det ikke bare fryd og gammen før sesongstarten mot Fløy.

– Det så veldig bra ut, men vi har fått en hel haug med skader. Jefferson de Souza er utilgjengelig de neste to månedene, Finn Christian Skimmeland Aasheim er ute med brukket kragebein, Petter Haukali Olsen er skadet og Eden Zormah er ute i lang tid. Vi må nok bruke tre-fire spillere fra benken i fjor, så får vi se om de plukker opp hansken, sier daglig leder i Brodd, Øyvind Jacobsen, til RA.

– Trenger en rik onkel

Én ting kan «Mr. Brodd» i hvert fall glede seg over. Deres nye klubbhus er snart ferdig.

– Det betyr mye for klubben å endelig få et ordentlig klubbhus. Vi håper det vil få flere folk til å komme på kamp, og at bedre fasiliteter på sikt kan gjøre at klubben kan ta et steg videre, men i første rekke er det nok bredden i klubben som vil merke det å få et klubbhus, sier han.

Selv om klubben har fått inn 2,3 millioner kroner, er det fortsatt en god del som gjenstår.

– Vi skal betale fire millioner for klubbhuset og én million for inventar, lyd og lys. Det vil si at vi ikke engang er halvveis, men vi slipper med å betale 2,5 millioner for klubbhuset nå i mai. Så kommer en ny regning på 1,5 millioner kroner i 2027, eller straks skolevirksomheten flytter ut av bygningen. Det prøver vi å få inn i god tid før det. En rik onkel og tante hadde gjort seg, slik at vi får på plass klubbhus uten å ta opp lån i det hele tatt, sier Jacobsen og hinter om at det er gaver fra lokale velgjørere på vei.

Større kynisme i Lura

I Lura er optimismen stor foran sesongstarten, der laget har vært satt en god stund.

– Vi fikk en god leksjon mot Flekkerøy i form av det å bli kontret i senk. Det har gjort at vi nå spiller på mindre risiko, og opptrer mer kynisk og bestemt på å vinne krigen i starten av kampen. Rom og muligheter kommer ut over i kampene, og vi vet at vi vil få sjanser. Derfor har vi jobbet mye med det mentale og det å skape defensiv trygghet, sier Lura-trener Øystein Elvestad.

Hans lag møter Start 2 borte i første seriekamp, og målet for Lura er å holde seg i divisjonen.

– Siden Starts A-lag spiller klokken 17.00 samme dag, tror vi at vi møter et litt svakere lag enn vi kanskje kunne møtt. Derfor skal vi ha alle muligheter til å starte med en seier, og det blir viktig å få med seg så mange poeng som mulig i starten av sesongen. Jeg tror vi skal ha et lag som er mer enn godt nok for å overleve i divisjonen. Det er absolutt muligheter for oss å overraske, da vi har en gjeng som drar i samme retning og jobber knallhardt, sier Elvestad.

Mangel på samhandling Solas største utfordring

Sola-trener Arturo Cleveland er misunnelig på lagene som har gått gjennom vinteren med noenlunde lik stall. I Sola har det nemlig vært en voldsom utskiftning fra fjorårets nedrykk til starten på årets sesong. 16 spillere har forsvunnet fra troppen som startet på nedrykkssesongen.

– Etter den oppkjøringen vi har hatt så synes jeg det ser helt greit ut. Vi har et helt nytt lag fra i fjor, og er forberedt på at det vil variere litt som det også har gjort i oppkjøringen. Det er mange unge spillere på laget, og vi trenger nok litt tid på å sette laget skikkelig, forteller Sola-trener Arturo Cleveland til RA.

Han legger ikke skjul på at han er misunnelig på de lagene som har hatt anledning til å forberede seg med den samme spillerstallen som året før.

– Den største utfordringen for oss blir nok samhandlingen. Både offensivt og defensivt. Jeg tror guttene begynner å bli tryggere på seg selv nå, men strukturen begge veier har variert litt for mye i treningskampene. Det har også vært fordi vi har brukt mange forskjellige spillere, men nå begynner vi å sette laget også her, forteller han.

Spillere tilbake fra skade

Cleveland har fått beskjed fra styret om at de forventer å berge plassen, og den tidligere Brodd- og Madla-treneren tror laget kan overraske.

– Førsteelleveren kan nok by hver og en på god konkurranse, men vi må jobbe med bredden slik at de kan bidra like mye når de får sjansen. Kommer vi topp fem vil jeg bli veldig godt fornøyd, da vi har havnet i en veldig tøff gruppe, sier Cleveland.

Han opplyser om at både Steffen Bøifot og Arne Ravndal er tilbake i full trening, etter at begge har stått over hele oppkjøringen på grunn av skader.

– Det gjelder for oss å være smarte i starten på sesongen, og kare til oss de poengene vi kan. Det er en utrolig forskjell på å vinne og tape de første kampene, både med tanke på å ha de poengene i banken til senere, men også med tanke på selvtillit i gruppen og den flyten du kommer inn i når du vinner, forteller Sola-treneren.

